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WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", но его ослушались - 15.08.2024, ПРАЙМ
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WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", но его ослушались
WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", но его ослушались - 15.08.2024, ПРАЙМ
WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", но его ослушались
ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии на "Северных потоках", и глава киевского режима согласился. Но украинский генерал Валерий... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T05:46+0300
2024-08-15T06:21+0300
происшествия
северные потоки
владимир зеленский
валерий залужный
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии на "Северных потоках", и глава киевского режима согласился. Но украинский генерал Валерий Залужный ослушался его приказа. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники.Апеллируя к источникам из Соединенных Штатов, Украины и Европы, издание утверждает: "ЦРУ потребовала от офиса Зеленского остановить операцию". Зеленский решил выполнить это требование и, по данным WSJ, отдал приказ об остановке диверсионной операции Залужному, который "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план". Изначально Зеленский, как пишут авторы статьи, одобрил план диверсии на "Северных потоках". При этом все распоряжения по операции отдавались в устно, чтобы не оставались свидетельства. Газета WSJ попросила прокомментировать ситуацию четырех высокопоставленных сотрудников украинских силовых структур, которые, как указывается в материале, "или принимали участие в подрыве "Северных потоков", или имели непосредственный доступ к данным об этой операции". По словам авторов статьи, все опрошенные силовики, сообщили, что что на момент проведения диверсионной операции киевская администрация считала российские газопроводы своими "законными целями".На сегодняшний день немецкое расследование диверсии на "Северных потоках" сосредоточено на бывшем главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном и его помощниках, пишут авторы статьи."Немецкое расследование сейчас сосредоточено на Залужном и его помощниках... хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде", - говорится в материале.
https://1prime.ru/20240814/rassledovanie-850893284.html
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северные потоки, владимир зеленский, валерий залужный
Происшествия, Северные потоки, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
05:46 15.08.2024 (обновлено: 06:21 15.08.2024)
 
WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", но его ослушались

WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", Залужный его ослушался

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии на "Северных потоках", и глава киевского режима согласился. Но украинский генерал Валерий Залужный ослушался его приказа. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники.
Апеллируя к источникам из Соединенных Штатов, Украины и Европы, издание утверждает: "ЦРУ потребовала от офиса Зеленского остановить операцию". Зеленский решил выполнить это требование и, по данным WSJ, отдал приказ об остановке диверсионной операции Залужному, который "проигнорировал распоряжение, а его команда внесла корректировки в изначальный план".
Изначально Зеленский, как пишут авторы статьи, одобрил план диверсии на "Северных потоках". При этом все распоряжения по операции отдавались в устно, чтобы не оставались свидетельства.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Расследование по "Севпотокам" не повлияет на помощь Киеву, заявили в ФРГ
Вчера, 21:25
Газета WSJ попросила прокомментировать ситуацию четырех высокопоставленных сотрудников украинских силовых структур, которые, как указывается в материале, "или принимали участие в подрыве "Северных потоков", или имели непосредственный доступ к данным об этой операции". По словам авторов статьи, все опрошенные силовики, сообщили, что что на момент проведения диверсионной операции киевская администрация считала российские газопроводы своими "законными целями".
На сегодняшний день немецкое расследование диверсии на "Северных потоках" сосредоточено на бывшем главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном и его помощниках, пишут авторы статьи.
"Немецкое расследование сейчас сосредоточено на Залужном и его помощниках... хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде", - говорится в материале.
 
ПроисшествияСеверные потокиВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
 
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