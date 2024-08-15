https://1prime.ru/20240815/sevpotoki-850906149.html
Спьяну: WSJ выяснила, почему украинские офицеры решили взорвать "Севпотоки"
Спьяну: WSJ выяснила, почему украинские офицеры решили взорвать "Севпотоки" - 15.08.2024, ПРАЙМ
Спьяну: WSJ выяснила, почему украинские офицеры решили взорвать "Севпотоки"
Идея подорвать "Северные потоки" пришла к украинским офицерам под воздействием алкоголя, говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:38+0300
2024-08-15T13:38+0300
2024-08-15T13:38+0300
происшествия
украина
северные потоки
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Идея подорвать "Северные потоки" пришла к украинским офицерам под воздействием алкоголя, говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники."В мае 2022 года несколько старших украинских военных офицеров и бизнесменов собрались (вместе - ред.)... Вдохновленный алкоголем..., кто-то предложил следующий радикальный шаг: уничтожить "Северный поток", - сказано в публикации.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.Также газета утверждает, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии, на который тот ранее согласился, однако Залужный проигнорировал приказ.
https://1prime.ru/20240814/diversiya-850894075.html
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украина, северные потоки
Происшествия, УКРАИНА, Северные потоки
Спьяну: WSJ выяснила, почему украинские офицеры решили взорвать "Севпотоки"
WSJ: идея взрыва "Севпотоков" возникла у украинских офицеров из-за опьянения
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Идея подорвать "Северные потоки" пришла к украинским офицерам под воздействием алкоголя, говорится
в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"В мае 2022 года несколько старших украинских военных офицеров и бизнесменов собрались (вместе - ред.)... Вдохновленный алкоголем..., кто-то предложил следующий радикальный шаг: уничтожить "Северный поток", - сказано в публикации.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.
Также газета утверждает, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о диверсии, на который тот ранее согласился, однако Залужный проигнорировал приказ.
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"