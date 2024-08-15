https://1prime.ru/20240815/sevpotoki-850909797.html

В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"

В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"

Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг обратился к немецкому правительству с требованием отреагировать на подрыв "Северных... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:46+0300

2024-08-15T15:46+0300

2024-08-15T15:46+0300

украина

россия

германия

фрг

северные потоки

теракт на "северных потоках"

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг обратился к немецкому правительству с требованием отреагировать на подрыв "Северных потоков"."Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков", - заявил он в эфире телеканала Welt.Ранее в эфире он предположил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб получила логистическую поддержку Варшавы.Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.

https://1prime.ru/20240815/sevpotoki-850906149.html

украина

германия

фрг

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украина, россия, германия, фрг, северные потоки, теракт на "северных потоках"