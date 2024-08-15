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В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"
В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"
Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг обратился к немецкому правительству с требованием отреагировать на подрыв "Северных... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T15:46+0300
2024-08-15T15:46+0300
украина
россия
германия
фрг
северные потоки
теракт на "северных потоках"
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг обратился к немецкому правительству с требованием отреагировать на подрыв "Северных потоков"."Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков", - заявил он в эфире телеканала Welt.Ранее в эфире он предположил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб получила логистическую поддержку Варшавы.Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.
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украина, россия, германия, фрг, северные потоки, теракт на "северных потоках"
УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Северные потоки, теракт на "Северных потоках"
15:46 15.08.2024
 
В Германии потребовали возмещения убытков от подрыва "Северных потоков"

Экс-глава разведки ФРГ потребовал возмещения убытков от подрыва "Севпотоков"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг обратился к немецкому правительству с требованием отреагировать на подрыв "Северных потоков".
"Я ожидаю от федерального правительства, что (ему) будет понятно, что необходимо потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков", - заявил он в эфире телеканала Welt.
Ранее в эфире он предположил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб получила логистическую поддержку Варшавы.
Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.
ЧП на Северных потоках
Спьяну: WSJ выяснила, почему украинские офицеры решили взорвать "Севпотоки"
13:38
 
УКРАИНАРОССИЯГЕРМАНИЯФРГСеверные потокитеракт на "Северных потоках"
 
 
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