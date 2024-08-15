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Узбекистан сократил импорт российского шоколада

Узбекистан сократил импорт российского шоколада - 15.08.2024, ПРАЙМ

Узбекистан сократил импорт российского шоколада

Узбекистан в январе-июне сократил импорт шоколада и шоколадных изделий из России в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 9,7 тысячи тонн, но... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T08:28+0300

2024-08-15T08:28+0300

2024-08-15T08:28+0300

экономика

россия

узбекистан

шоколад

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ТАШКЕНТ, 15 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне сократил импорт шоколада и шоколадных изделий из России в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 9,7 тысячи тонн, но продукция из РФ по-прежнему занимает почти 85% ввезенной из-за рубежа, следует из данных статистического агентства республики. "В январе-июне 2024 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 11,6 тысячи тонн шоколада и шоколадных изделий на сумму 28,5 миллиона долларов. Больше всего из России: в текущем периоде закуплено 9,7 тысячи тонн продукции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале агентства. Ранее ведомство сообщало, что в январе-июне 2023 года Узбекистан импортировал 19,7 тысячи тонн шоколада и шоколадной продуктов на сумму 62 миллиона долларов. В том числе, из РФ – 13,8 тысячи тонн. Таким образом, общий объем импорта шоколада в республику в первой половине текущего года снизился в 1,7 раза по сравнению с годом ранее, в том числе из РФ – в 1,4 раза. По данным узбекской статистики, продовольственные товары остаются одними из главных статей как экспорта (порядка 8% в общем объеме экспорта), так и импорта республики (около 10%).

узбекистан

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россия, узбекистан, шоколад