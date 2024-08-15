https://1prime.ru/20240815/sok-850915685.html

Цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт

Цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт - 15.08.2024, ПРАЙМ

Цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт

Биржевые цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с июля, следует из данных ICE Futures. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T18:34+0300

2024-08-15T18:34+0300

2024-08-15T18:34+0300

экономика

сок

апельсины

повышение цен

урожай

https://cdnn.1prime.ru/img/82209/20/822092070_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_a622e8a4e8710e6186368e8a83df40aa.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с июля, следует из данных ICE Futures. По данным ICE Futures, в четверг цена на замороженный концентрат апельсинового сока преодолела отметку в 4,5 доллара примерно за 450 грамм впервые с 16 июля 2024 года. Цены на апельсиновый сок растут на фоне ухудшения прогнозов по урожаю в Бразилии, которая является главным его производителем с долей в 34%. По последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года. Одновременно, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы апельсинового сока из страны по итогам 2023 года находились вблизи многолетних минимумов.

https://1prime.ru/20240811/orekhi-850778517.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сок, апельсины, повышение цен, урожай