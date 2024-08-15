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Цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт
Цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт - 15.08.2024, ПРАЙМ
Цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с июля, следует из данных ICE Futures. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T18:34+0300
2024-08-15T18:34+0300
2024-08-15T18:34+0300
экономика
сок
апельсины
повышение цен
урожай
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с июля, следует из данных ICE Futures. По данным ICE Futures, в четверг цена на замороженный концентрат апельсинового сока преодолела отметку в 4,5 доллара примерно за 450 грамм впервые с 16 июля 2024 года. Цены на апельсиновый сок растут на фоне ухудшения прогнозов по урожаю в Бразилии, которая является главным его производителем с долей в 34%. По последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года. Одновременно, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы апельсинового сока из страны по итогам 2023 года находились вблизи многолетних минимумов.
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сок, апельсины, повышение цен, урожай
Экономика, СОК, апельсины, повышение цен, урожай
Цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт
Цены на апельсиновый сок в мире превысили $4,5 за фунт из-за проблем с урожаем
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире превысили 4,5 доллара за фунт замороженного концентрата впервые с июля, следует из данных ICE Futures.
По данным ICE Futures, в четверг цена на замороженный концентрат апельсинового сока преодолела отметку в 4,5 доллара примерно за 450 грамм впервые с 16 июля 2024 года.
Цены на апельсиновый сок растут на фоне ухудшения прогнозов по урожаю в Бразилии, которая является главным его производителем с долей в 34%. По последним прогнозам, урожай апельсинов по итогам текущего сельскохозяйственного года снизится на 25% и будет на минимумах с 1988 года.
Одновременно, по данным Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, мировые запасы апельсинового сока из страны по итогам 2023 года находились вблизи многолетних минимумов.
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