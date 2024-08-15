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В России создали координационный совет по безопасности приграничья
В России создали координационный совет по безопасности приграничья - 15.08.2024, ПРАЙМ
В России создали координационный совет по безопасности приграничья
В России образован Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в четверг провел его... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T19:08+0300
2024-08-15T19:08+0300
2024-08-15T19:09+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В России образован Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в четверг провел его заседание. Об этом сообщили в ведомстве.Согласно приведенному Минобороны РФ заявлению Белоусова, в стране создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий— Белгородской, Брянской и Курской областей. Целью данного органа является повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.Отмечается, что ключевыми задачами совета являются обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения. По данными Минобороны, в рамках совета будет осуществляться обеспечение инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов, а также принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.Белоусов подчеркнул, что информация с мест в рамках совета должна докладываться оперативно и правдиво, а решение вопросов должно осуществляться быстро и без проволочек. В ведомстве отметили, что совет будет собираться не реже одного раза в неделю.
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россия, минобороны рф, андрей белоусов, белгородская область, брянская область
Происшествия, РОССИЯ, Минобороны РФ, Андрей Белоусов, Белгородская область, Брянская область
В России создали координационный совет по безопасности приграничья
Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничных регионов
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В России образован Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в четверг провел его заседание. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно приведенному Минобороны РФ заявлению Белоусова, в стране создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий— Белгородской, Брянской и Курской областей. Целью данного органа является повышение эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.
Отмечается, что ключевыми задачами совета являются обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения.
По данными Минобороны, в рамках совета будет осуществляться обеспечение инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов, а также принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.
Белоусов подчеркнул, что информация с мест в рамках совета должна докладываться оперативно и правдиво, а решение вопросов должно осуществляться быстро и без проволочек.
В ведомстве отметили, что совет будет собираться не реже одного раза в неделю.
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