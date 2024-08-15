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В Совкомбанке оценили вероятность нового пересмотра сделки с "Хоум банком"

В Совкомбанке оценили вероятность нового пересмотра сделки с "Хоум банком" - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Совкомбанке оценили вероятность нового пересмотра сделки с "Хоум банком"

Вероятность еще одного пересмотра сделки по присоединению "Хоум банка" к Совкомбанку довольно низкая, заявил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:25+0300

2024-08-15T15:25+0300

2024-08-15T15:25+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Вероятность еще одного пересмотра сделки по присоединению "Хоум банка" к Совкомбанку довольно низкая, заявил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Но в начале июля банк объявил, что ранее предложенная структура приобретения изменена и не будет одобрена на назначенном на 1 августа внеочередном собрании акционеров банка. Кроме того, оценка "Хоум банка" была снижена на 13%, а оценка одной акции Совкомбанка снизилась на 10%, до 15,69 рубля. Пояснялось, что пересмотр цен более выгоден акционерам Совкомбанка, а структура сделки изменена таким образом, чтобы оптимизировать и ускорить процесс интеграции "Хоум банка" в Совкомбанк. В ответ на вопрос, возможна ли ситуация, что цена сделки будет пересмотрена еще раз, например, в связи с ухудшением показателей, Оснос сказал в ходе конференц-звонка в Telegram-канале для инвесторов Совкомбанка: "Такая вероятность очень низкая. Вероятность этого довольно низкая". В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка". В четверг Оснос сообщил, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Он также рассказал, что банки пересмотрели условия сделки: теперь предполагается, что 90% будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в текущем году. При этом дисконт к капиталу "Хоум банка" увеличился на 5 миллиардов рублей, до 16 миллиардов. По его словам, из предыдущего договора осталось условие моратория на продажу акций Совкомбанка в течение шести месяцев с даты оплаты акциями 90% "Хоум банка".

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совкомбанк, сделка, банки, пересмотр