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"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США
"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США
Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, способный менять партийных лидеров. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:00+0300
2024-08-15T09:02+0300
политика
сша
демократическая партия сша
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, способный менять партийных лидеров. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.По его утверждению, Демократической партии Соединенных Штатов управляет "невидимый нам командный пункт"."Президент стал фигурой чистой номинальной. &lt;...&gt; В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой, — рассказал Крук."Командный пункт", как пояснил бывший разведчик, представляет собой мощный конгломерат из Демократической партии США, близких к ней неправительственных организаций, средств массовой информации и финансовых кругов.Этот конгломерат отличается полной идеологической согласованностью и, навязывая определенных лозунгов американскому населению, стремится подчинить себе все процессы не только в Демпартии, но и в обществе Соединенных Штатов в целом, отметил Крук."Это своего рода процесс тотализации, в основе которого, буквально, жесты, вызывающие у людей тот или иной эмоциональный отклик", — заключил экс-разведчик.
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сша, демократическая партия сша, экспертное мнение
Политика, США, Демократическая партия США, экспертное мнение
09:00 15.08.2024 (обновлено: 09:02 15.08.2024)
 
"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США

Экс-разведчик Британии Крук: Демпартией США управляет невидимый командный пункт

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, способный менять партийных лидеров. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.
По его утверждению, Демократической партии Соединенных Штатов управляет "невидимый нам командный пункт".
"Президент стал фигурой чистой номинальной. <...> В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой, — рассказал Крук.
"Командный пункт", как пояснил бывший разведчик, представляет собой мощный конгломерат из Демократической партии США, близких к ней неправительственных организаций, средств массовой информации и финансовых кругов.
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Этот конгломерат отличается полной идеологической согласованностью и, навязывая определенных лозунгов американскому населению, стремится подчинить себе все процессы не только в Демпартии, но и в обществе Соединенных Штатов в целом, отметил Крук.
"Это своего рода процесс тотализации, в основе которого, буквально, жесты, вызывающие у людей тот или иной эмоциональный отклик", — заключил экс-разведчик.
 
ПолитикаСШАДемократическая партия СШАэкспертное мнение
 
 
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