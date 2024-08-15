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"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США
"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США
Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, способный менять партийных лидеров. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:00+0300
2024-08-15T09:00+0300
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, способный менять партийных лидеров. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.По его утверждению, Демократической партии Соединенных Штатов управляет "невидимый нам командный пункт"."Президент стал фигурой чистой номинальной. <...> В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой, — рассказал Крук."Командный пункт", как пояснил бывший разведчик, представляет собой мощный конгломерат из Демократической партии США, близких к ней неправительственных организаций, средств массовой информации и финансовых кругов.Этот конгломерат отличается полной идеологической согласованностью и, навязывая определенных лозунгов американскому населению, стремится подчинить себе все процессы не только в Демпартии, но и в обществе Соединенных Штатов в целом, отметил Крук."Это своего рода процесс тотализации, в основе которого, буквально, жесты, вызывающие у людей тот или иной эмоциональный отклик", — заключил экс-разведчик.
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сша, демократическая партия сша, экспертное мнение
Политика, США, Демократическая партия США, экспертное мнение
"Невидимый командный пункт". Агент MI-6 раскрыл, кто захватил власть в США
Экс-разведчик Британии Крук: Демпартией США управляет невидимый командный пункт
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ.
Во главе Демократической партии США стоит невидимый командный пункт, способный менять партийных лидеров. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom
рассказал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук.
По его утверждению, Демократической партии Соединенных Штатов управляет "невидимый нам командный пункт".
"Президент стал фигурой чистой номинальной. <...> В результате госпереворота одного номинального лидера можно сместить, после чего СМИ возносят другого, который станет новым номинальным главой, — рассказал Крук.
"Командный пункт", как пояснил бывший разведчик, представляет собой мощный конгломерат из Демократической партии США, близких к ней неправительственных организаций, средств массовой информации и финансовых кругов.
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Этот конгломерат отличается полной идеологической согласованностью и, навязывая определенных лозунгов американскому населению, стремится подчинить себе все процессы не только в Демпартии, но и в обществе Соединенных Штатов в целом, отметил Крук.
"Это своего рода процесс тотализации, в основе которого, буквально, жесты, вызывающие у людей тот или иной эмоциональный отклик", — заключил экс-разведчик.