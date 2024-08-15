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Лукашенко рассказал о целях США на Украине

Лукашенко рассказал о целях США на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал о целях США на Украине

Чиновники США заинтересованы в большом количестве жертв среди украинцев и россиян в конфликте на Украине, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:31+0300

2024-08-15T16:31+0300

2024-08-15T16:31+0300

белоруссия

сша

украина

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переговоры

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МИНСК, 15 авг – ПРАЙМ. Чиновники США заинтересованы в большом количестве жертв среди украинцев и россиян в конфликте на Украине, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.Глава государства призвал обе стороны конфликта начать мирные переговоры и урегулировать конфликт, подчеркнув, что жертвы не нужны ни одной из сторон - ни России, ни Украине, ни Белоруссии. Он также уточнил, что единственные заинтересованные в истреблении народов СНГ лица - западные чиновники."Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пускай в этом котле все подохнут". Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения", - объяснил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Белорусский президент заключил, что такое отношение Запада не является нормальным.

https://1prime.ru/20240815/lukashenko-850911395.html

белоруссия

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белоруссия, сша, украина, россия, сво, переговоры