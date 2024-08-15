https://1prime.ru/20240815/ssha-850911554.html
Лукашенко рассказал о целях США на Украине
Лукашенко рассказал о целях США на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о целях США на Украине
Чиновники США заинтересованы в большом количестве жертв среди украинцев и россиян в конфликте на Украине, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:31+0300
2024-08-15T16:31+0300
2024-08-15T16:31+0300
белоруссия
сша
украина
россия
сво
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_2f2ff14ae31956fceceb564e8bc13dbe.jpg
МИНСК, 15 авг – ПРАЙМ. Чиновники США заинтересованы в большом количестве жертв среди украинцев и россиян в конфликте на Украине, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.Глава государства призвал обе стороны конфликта начать мирные переговоры и урегулировать конфликт, подчеркнув, что жертвы не нужны ни одной из сторон - ни России, ни Украине, ни Белоруссии. Он также уточнил, что единственные заинтересованные в истреблении народов СНГ лица - западные чиновники."Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пускай в этом котле все подохнут". Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения", - объяснил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". Белорусский президент заключил, что такое отношение Запада не является нормальным.
https://1prime.ru/20240815/lukashenko-850911395.html
белоруссия
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bb8783712cf7eb5831996649e86a5c4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, сша, украина, россия, сво, переговоры
БЕЛОРУССИЯ, США, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, переговоры
Лукашенко рассказал о целях США на Украине
Лукашенко: США заинтересованы в как можно больших жертвах среди украинцев и россиян
МИНСК, 15 авг – ПРАЙМ. Чиновники США заинтересованы в большом количестве жертв среди украинцев и россиян в конфликте на Украине, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.
Глава государства призвал обе стороны конфликта начать мирные переговоры и урегулировать конфликт, подчеркнув, что жертвы не нужны ни одной из сторон - ни России, ни Украине, ни Белоруссии. Он также уточнил, что единственные заинтересованные в истреблении народов СНГ лица - западные чиновники.
"Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пускай в этом котле все подохнут". Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения", - объяснил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
Белорусский президент заключил, что такое отношение Запада не является нормальным.
Лукашенко описал план России в случае агрессии против Белоруссии