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США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках"

США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках" - 15.08.2024, ПРАЙМ

США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках"

Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, отказался от комментариев касательно статьи американского издания Wall Street Journal, в которой авторы... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T17:59+0300

2024-08-15T17:59+0300

2024-08-15T18:14+0300

северные потоки

диверсия

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, отказался от комментариев касательно статьи американского издания Wall Street Journal, в которой авторы раскрыли диверсию Украины на "Северных потоках", а также причастность Штатов к подрыву."Что касается публикации Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать", - заявил Кирби в ходе брифинга.Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.Немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.

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сша

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северные потоки, диверсия, сша, украина