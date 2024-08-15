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США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках" - 15.08.2024, ПРАЙМ
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США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках"
США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках" - 15.08.2024, ПРАЙМ
США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках"
Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, отказался от комментариев касательно статьи американского издания Wall Street Journal, в которой авторы... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:59+0300
2024-08-15T18:14+0300
северные потоки
диверсия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, отказался от комментариев касательно статьи американского издания Wall Street Journal, в которой авторы раскрыли диверсию Украины на "Северных потоках", а также причастность Штатов к подрыву."Что касается публикации Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать", - заявил Кирби в ходе брифинга.Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.Немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.
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северные потоки, диверсия, сша, украина
Северные потоки, диверсия, США, УКРАИНА
17:59 15.08.2024 (обновлено: 18:14 15.08.2024)
 
США отказались комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках"

Белый дом не стал комментировать сообщения о причастности к ЧП на "Севпотоках"

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Джон Кирби, официальный представитель Белого дома, отказался от комментариев касательно статьи американского издания Wall Street Journal, в которой авторы раскрыли диверсию Украины на "Северных потоках", а также причастность Штатов к подрыву.
"Что касается публикации Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать", - заявил Кирби в ходе брифинга.
Взрывы на российских газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники утверждает, что за организацией теракта стоял украинский генерал Валерий Залужный.
Немецкие СМИ рассказали, что по делу о подрывах газопроводов прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. После публикации его фотографии общественность выяснила, что это киевлянин Владимир Журавлев, работающий дайвером. Сообщается, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.
Рейхстаг, Берлин, Германия
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17:12
 
Северные потокидиверсияСШАУКРАИНА
 
 
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