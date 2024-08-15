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"СберСтрахование жизни" увеличило выплаты за первое полугодие - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"СберСтрахование жизни" увеличило выплаты за первое полугодие
"СберСтрахование жизни" увеличило выплаты за первое полугодие - 15.08.2024, ПРАЙМ
"СберСтрахование жизни" увеличило выплаты за первое полугодие
Компания "Сбербанк Страхование жизни" в первом полугодии 2024 года увеличила выплаты россиянам по договорам страхования жизни на 6,7%, до 90,9 миллиарда рублей... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:51+0300
2024-08-15T14:51+0300
сберстрахование жизни
выплаты
страховые выплаты
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование жизни" в первом полугодии 2024 года увеличила выплаты россиянам по договорам страхования жизни на 6,7%, до 90,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает компания. "В первом полугодии 2024 года СберСтрахование жизни выплатила россиянам по договорам страхования жизни 90,9 миллиарда рублей - на 6,7% больше, чем за 6 месяцев 2023 года. Сборы увеличились на 29,2% и достигли 168,1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова финансового директора страховой компании Александра Жукова. В компании уточнили, что наибольшая часть объема выплат клиентам в первом полугодии текущего года, 44,7 миллиарда рублей, пришлась на страхование жизни с инвестиционной составляющей. В основном это выплаты по дожитию (завершение договоров). По договорам НСЖ компания выплатила 36,9 миллиарда рублей, рассказали в компании. Пресс-служба отметила, что вложения клиентов в продукты накопительного страхования жизни (НСЖ) составили 75,3 миллиарда рублей, сборы по продуктам страхования жизни с инвестиционной составляющей - 74 миллиарда рублей, поступления по рисковому страхованию жизни - 18,4 миллиарда рублей. В январе-июне клиенты компании заключили 7,4 миллиона новых договоров по страхованию жизни, добавили там. По состоянию на 30 июня 2024 года активы "СберСтрахования жизни" достигли 766,7 миллиарда рублей, резервы по договорам страхования жизни - 565 миллиарда рублей. "Сбербанк Страхование жизни" занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. Сейчас в компании действуют порядка 500 тысяч договоров НСЖ. Помимо выплат по дожитиям, компания также выплачивает деньги по страховым случаям - в первом полугодии 2024 года произведено 3 тысячи таких выплат на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. "Сбербанк Страхование жизни" и "Сбербанк Страхование" входят в блок "Управление благосостоянием", в него также входят НПФ Сбербанка и "Страховой брокер Сбербанка".
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сберстрахование жизни, выплаты, страховые выплаты
СберСтрахование жизни, выплаты, страховые выплаты
14:51 15.08.2024
 
"СберСтрахование жизни" увеличило выплаты за первое полугодие

"СберСтрахование жизни" увеличило выплаты за I полугодие на 6,7%, до 90,9 млрд рублей

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Компания "Сбербанк Страхование жизни" в первом полугодии 2024 года увеличила выплаты россиянам по договорам страхования жизни на 6,7%, до 90,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает компания.
"В первом полугодии 2024 года СберСтрахование жизни выплатила россиянам по договорам страхования жизни 90,9 миллиарда рублей - на 6,7% больше, чем за 6 месяцев 2023 года. Сборы увеличились на 29,2% и достигли 168,1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова финансового директора страховой компании Александра Жукова.
В компании уточнили, что наибольшая часть объема выплат клиентам в первом полугодии текущего года, 44,7 миллиарда рублей, пришлась на страхование жизни с инвестиционной составляющей. В основном это выплаты по дожитию (завершение договоров). По договорам НСЖ компания выплатила 36,9 миллиарда рублей, рассказали в компании.
Пресс-служба отметила, что вложения клиентов в продукты накопительного страхования жизни (НСЖ) составили 75,3 миллиарда рублей, сборы по продуктам страхования жизни с инвестиционной составляющей - 74 миллиарда рублей, поступления по рисковому страхованию жизни - 18,4 миллиарда рублей. В январе-июне клиенты компании заключили 7,4 миллиона новых договоров по страхованию жизни, добавили там.
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По состоянию на 30 июня 2024 года активы "СберСтрахования жизни" достигли 766,7 миллиарда рублей, резервы по договорам страхования жизни - 565 миллиарда рублей.
"Сбербанк Страхование жизни" занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. Сейчас в компании действуют порядка 500 тысяч договоров НСЖ. Помимо выплат по дожитиям, компания также выплачивает деньги по страховым случаям - в первом полугодии 2024 года произведено 3 тысячи таких выплат на общую сумму 1,9 миллиарда рублей.
"Сбербанк Страхование жизни" и "Сбербанк Страхование" входят в блок "Управление благосостоянием", в него также входят НПФ Сбербанка и "Страховой брокер Сбербанка".
 
СберСтрахование жизнивыплатыстраховые выплаты
 
 
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