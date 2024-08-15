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Суд не стал разъяснять структуре Glencore, как ее лишат акций "Роснефти"

Суд не стал разъяснять структуре Glencore, как ее лишат акций "Роснефти" - 15.08.2024, ПРАЙМ

Суд не стал разъяснять структуре Glencore, как ее лишат акций "Роснефти"

Арбитражный суд Москвы отказал эмиратской Glencore Group Funding Limited, структуре международного трейдера Glencore, которая просила разъяснить решение по иску | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T17:35+0300

2024-08-15T17:35+0300

2024-08-15T17:35+0300

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал эмиратской Glencore Group Funding Limited, структуре международного трейдера Glencore, которая просила разъяснить решение по иску Сбербанка в части обращения взыскания на принадлежащие ей 0,57% акций "Роснефти", следует из определения суда. Суд в апреле взыскал в пользу Сбербанка около 114,8 миллиона евро (более 11,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков солидарно с Glencore Group Funding Limited и еще трех компаний группы Glencore. Кроме того, суд удовлетворил еще одно требование Сбербанка – об обращении взыскания на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих Glencore Group Funding. Решение вступило в силу в июле, когда Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию все той же Glencore Group Funding. В августе компания из ОАЭ обратилась в суд с просьбой разъяснить, что именно предполагает обращение взыскания – "передачу полного пакета акций ПАО "НК "Роснефть" в размере 0,57% в пользу ПАО "Сбербанк России" (за счет списания всех этих акций со счета "Гленкор Груп Фандинг Лимитед" и зачисления их на счет Сбербанка)" либо "реализацию на торгах части пакета акций ПАО "НК "Роснефть", которая необходима для погашения взысканных судом в пользу ПАО "Сбербанк России" 114 754 881,05 евро (с уплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа)". В апреле представитель одного из ответчиков – головной Glencore PLC – говорил в суде, что стоимость ценных бумаг, на которые истец просит обратить взыскание, втрое превышает размер задолженности. Суд в определении об отказе в разъяснении судебного акта отметил, что "в случае присуждения взыскателю бездокументарных ценных бумаг, указанных в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о списании соответствующих ценных бумаг лицом, осуществляющим учет прав на них, со счета должника и зачислении на счет взыскателя". "Таким образом, вопрос списания ценных бумаг относится к компетенции судебного пристава-исполнителя, учитывая то, что решение арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2024 г. неясностей не содержит, а вопросы, поставленные в заявлении, относятся к стадии исполнительного производства", – говорится в определении суда. Glencore – один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.

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россия, суд, glencore, роснефть, акции