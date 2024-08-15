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В Британии раскрыли признание Сырского об операции в Курской области
В Британии раскрыли признание Сырского об операции в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Британии раскрыли признание Сырского об операции в Курской области
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский высказался об операции в Курской области, назвав ее ошибочной. Такой информацией со ссылкой на осведомленные... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:03+0300
2024-08-15T16:03+0300
2024-08-15T16:03+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский высказался об операции в Курской области, назвав ее ошибочной. Такой информацией со ссылкой на осведомленные источники поделился британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, ранее такое снятие ответственности за неудачи уже происходило, когда главнокомандующим был Валерий Залужный.По информации журнала The Economist, карьера Сырского может зависеть от результатов попытки наступления украинской армии в Курской области.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
В Британии раскрыли признание Сырского об операции в Курской области
Меркурис: главком ВСУ Сырский посчитал операцию в Курской области ошибочной
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский высказался об операции в Курской области, назвав ее ошибочной. Такой информацией со ссылкой на осведомленные источники поделился
британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной", — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, ранее такое снятие ответственности за неудачи уже происходило, когда главнокомандующим был Валерий Залужный.
По информации журнала The Economist, карьера Сырского может зависеть от результатов попытки наступления украинской армии в Курской области.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
В командовании Сырского произошел раскол, передает CNN