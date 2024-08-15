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"Глупцы!" Полковник из США обратился к Киеву с громким требованием
"Глупцы!" Полковник из США обратился к Киеву с громким требованием - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Глупцы!" Полковник из США обратился к Киеву с громким требованием
Предпринятая Киевом атака на Курскую область не поможет ему изменить положение дел на фронте. Украине требуется как можно скорее начать переговорный процесс... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T23:38+0300
2024-08-15T23:38+0300
2024-08-15T23:38+0300
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Предпринятая Киевом атака на Курскую область не поможет ему изменить положение дел на фронте. Украине требуется как можно скорее начать переговорный процесс. Такое мнение выразил в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Это (нападение — ред.) было проведено с целью создать иллюзию того, что Украина добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег. Заключайте мир, глупцы!" — заявил он.Макгрегор не исключил, что нападение ВСУ Курскую область могло быть спланировано с помощью Вашингтона, а прорыв через российскую границу осуществлялся на основании на данных американской разведки.Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Политика, США, УКРАИНА, поддержка Украины, ВСУ, Дуглас Макгрегор
"Глупцы!" Полковник из США обратился к Киеву с громким требованием
Макгрегор: атакуя Курскую область, Киев пытается создать иллюзию для США
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ.
Предпринятая Киевом атака на Курскую область не поможет ему изменить положение дел на фронте. Украине требуется как можно скорее начать переговорный процесс. Такое мнение выразил в соцсети X
экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Это (нападение — ред.) было проведено с целью создать иллюзию того, что Украина добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег. Заключайте мир, глупцы!" — заявил он.
Макгрегор не исключил, что нападение ВСУ Курскую область могло быть спланировано с помощью Вашингтона, а прорыв через российскую границу осуществлялся на основании на данных американской разведки.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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