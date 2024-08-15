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Кабмин направит средства на развитие туризма в России

Кабмин направит средства на развитие туризма в России - 15.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин направит средства на развитие туризма в России

Кабмин России направит 6,5 миллиарда рублей на развитие туристической отрасли в России. Средства пойдут на программу льготного кредитования инвестпроектов в... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T14:58+0300

2024-08-15T14:58+0300

2024-08-15T14:58+0300

туризм

правительство рф

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Кабмин России направит 6,5 миллиарда рублей на развитие туристической отрасли в России. Средства пойдут на программу льготного кредитования инвестпроектов в этой области, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Дополнительно направим свыше 6,5 миллиардов рублей, чтобы обеспечить своевременную реализацию десятков новых проектов, которые были включены в программу льготного кредитования", - подчеркнул Мишустин.Глава правительства так подчеркнул, что такие меры "позволят инвесторам ускорить работы и вовремя завершить строительство или реконструкцию номеров в гостиницах, открывать аквапарки, горнолыжные комплексы, парки развлечений". Все это, считают в кабмине, должно поспособствовать увеличению списка мест для комфортного отдыха россиян.

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туризм, правительство рф