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Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок - 15.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240815/turpoezdki-850913718.html
Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок
Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок - 15.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок
Министр экономического развития России Максим Решетников провел онлайн-встречу с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом, посвященную актуальным | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:14+0300
2024-08-15T17:15+0300
экономика
россия
саудовская аравия
туризм
турпоездки
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников провел онлайн-встречу с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом, посвященную актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в туристической сфере, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. "По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости туристических продуктов на рынках обеих стран, усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности. Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года", - говорится в сообщении российского министерства. В министерстве напомнили, что за первое полугодие 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом граждане Саудовской Аравии занимают второе место по количеству оформленных электронных виз в Россию. "Совместными усилиями мы сможем вывести межгосударственные связи в сфере туризма на кардинально новый уровень. При этом важно обеспечить доступность и удобство туристических поездок для наших граждан", - уверен Решетников, чьи слова цитирует пресс-служба МЭР.
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россия, саудовская аравия, туризм, турпоездки
Экономика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Туризм, турпоездки
17:14 15.08.2024 (обновлено: 17:15 15.08.2024)
 
Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок

МЭР: Россия и Саудовская Аравия хотят повысить доступность взаимных турпоездок

© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников провел онлайн-встречу с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом, посвященную актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в туристической сфере, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.
"По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости туристических продуктов на рынках обеих стран, усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности. Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года", - говорится в сообщении российского министерства.
В министерстве напомнили, что за первое полугодие 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом граждане Саудовской Аравии занимают второе место по количеству оформленных электронных виз в Россию.
"Совместными усилиями мы сможем вывести межгосударственные связи в сфере туризма на кардинально новый уровень. При этом важно обеспечить доступность и удобство туристических поездок для наших граждан", - уверен Решетников, чьи слова цитирует пресс-служба МЭР.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
В МЭР оценили турпоток между Россией и Китаем в рамках группового безвиза
1 августа, 16:55
 
ЭкономикаРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯТуризмтурпоездки
 
 
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