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Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок
Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок - 15.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок
Министр экономического развития России Максим Решетников провел онлайн-встречу с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом, посвященную актуальным | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:14+0300
2024-08-15T17:14+0300
2024-08-15T17:15+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников провел онлайн-встречу с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом, посвященную актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в туристической сфере, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. "По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости туристических продуктов на рынках обеих стран, усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности. Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года", - говорится в сообщении российского министерства. В министерстве напомнили, что за первое полугодие 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом граждане Саудовской Аравии занимают второе место по количеству оформленных электронных виз в Россию. "Совместными усилиями мы сможем вывести межгосударственные связи в сфере туризма на кардинально новый уровень. При этом важно обеспечить доступность и удобство туристических поездок для наших граждан", - уверен Решетников, чьи слова цитирует пресс-служба МЭР.
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россия, саудовская аравия, туризм, турпоездки
Экономика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Туризм, турпоездки
Россия и Саудовская Аравия намерены повысить доступность турпоездок
МЭР: Россия и Саудовская Аравия хотят повысить доступность взаимных турпоездок
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников провел онлайн-встречу с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом, посвященную актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в туристической сфере, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.
"По итогам встречи стороны наметили ряд практических шагов по повышению качества и узнаваемости туристических продуктов на рынках обеих стран, усилению инвестиционного сотрудничества, снижению визовых барьеров и улучшению транспортной взаимосвязанности. Ключевые договоренности лягут в основу меморандума о сотрудничестве, который стороны условились подписать до конца 2024 года", - говорится в сообщении российского министерства.
В министерстве напомнили, что за первое полугодие 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в Россию вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом граждане Саудовской Аравии занимают второе место по количеству оформленных электронных виз в Россию.
"Совместными усилиями мы сможем вывести межгосударственные связи в сфере туризма на кардинально новый уровень. При этом важно обеспечить доступность и удобство туристических поездок для наших граждан", - уверен Решетников, чьи слова цитирует пресс-служба МЭР.
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