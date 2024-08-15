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Вашингтон предостерегал Киев от крупных наступлений в 2024 году , пишут СМИ - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Вашингтон предостерегал Киев от крупных наступлений в 2024 году , пишут СМИ
Вашингтон предостерегал Киев от крупных наступлений в 2024 году , пишут СМИ - 15.08.2024, ПРАЙМ
Вашингтон предостерегал Киев от крупных наступлений в 2024 году , пишут СМИ
Чиновники из США рекомендовали Киеву не предпринимать в 2024 году крупные наступления по двум направлениям на фоне мощной обороны Вооруженных сил РФ. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T21:27+0300
2024-08-15T21:27+0300
политика
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чиновники из США рекомендовали Киеву не предпринимать в 2024 году крупные наступления по двум направлениям на фоне мощной обороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило издание New York Times. "Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны", — говорится в публикации. Отмечается, что Киев вряд ли сможет найти достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в Донецкой народной республике, так как у него могут отсутствовать необходимые резервы. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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сша, украина, всу, поддержка украины
Политика, США, УКРАИНА, ВСУ, поддержка Украины
21:27 15.08.2024
 
Вашингтон предостерегал Киев от крупных наступлений в 2024 году , пишут СМИ

NYT: США предостерегали Киев от крупных наступлений в 2024 г по ряду направлений

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чиновники из США рекомендовали Киеву не предпринимать в 2024 году крупные наступления по двум направлениям на фоне мощной обороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило издание New York Times.
"Американские чиновники посоветовали украинцам воздержаться от крупных наступлений в этом году на юге или востоке с учетом мощи российской обороны", — говорится в публикации.
Отмечается, что Киев вряд ли сможет найти достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в Донецкой народной республике, так как у него могут отсутствовать необходимые резервы.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В Белом доме не знают, как Россия ответит на атаку ВСУ на Курскую область
19:29
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВСУподдержка Украины
 
 
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