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Вашингтон обеспокоен угрозой эскалации конфликта на Украине

Вашингтон обеспокоен угрозой эскалации конфликта на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ

Вашингтон обеспокоен угрозой эскалации конфликта на Украине

Вашингтон обеспокоен угрозой эскалации конфликта на Украине на фоне действий ВСУ. Вместе с тем США все равно будут продолжать оказывать поддержку Киеву. Об этом | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T22:14+0300

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2024-08-15T22:14+0300

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ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Вашингтон обеспокоен угрозой эскалации конфликта на Украине на фоне действий ВСУ. Вместе с тем США все равно будут продолжать оказывать поддержку Киеву. Об этом заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Конечно же мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем", — ответила она журналистам в ходе брифинга на просьбу прокомментировать риск ответных мер со стороны Москвы на действия Киева. Сингх отметила, что администрация США всегда оценивает риск эскалации, но несмотря на имеющуюся угрозу, Вашингтон и его союзники продолжают поддерживать Киев в долгосрочном периоде времени. По ее словам, США продолжат адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под ее нужды и оставляют "за собой право продолжать это делать".Кроме того, Сингх рассказала, что Вашингтон пытается "узнать больше" о целях атаки ВСУ на Курскую область.Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть территории Белгородской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны сообщило 15 августа, что в ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

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сша, всу, пентагон, поддержка украины