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Уровень заполненности венгерских газохранилищ достиг 86 процентов

Уровень заполненности венгерских газохранилищ достиг 86 процентов - 15.08.2024, ПРАЙМ

Уровень заполненности венгерских газохранилищ достиг 86 процентов

Венгерские газохранилища заполнены на 86%, в последний месяц на фоне событий в Курской области скорость заполнения не менялась, свидетельствуют данные... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:41+0300

2024-08-15T16:41+0300

2024-08-15T16:41+0300

энергетика

венгрия

пхг

запасы газа

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БУДАПЕШТ, 15 авг - ПРАЙМ. Венгерские газохранилища заполнены на 86%, в последний месяц на фоне событий в Курской области скорость заполнения не менялась, свидетельствуют данные мониторингового сайта европейских газохранилищ agsi.gie.eu. Как следует из данных, четыре газохранилища в разных частях Венгрии общим объемом 3740 миллионов кубометров, которыми управляет компания Magyar Földgáztároló Zrt, заполнены на 80,98%, последние данные представлены за 13 августа 2024 года. Аналогичный показатель газохранилища на юге Венгрии у сербской границы объемом 1900 миллионов кубометров, которым управляет компания Hexum Földgáz Zrt, составляет 97,87%. Заполняемость газохранилищ обеих компаний идет с постоянной скоростью с конца марта-начала апреля, когда показатели были минимальны и составляли 55% и 93% соответственно. Таким образом, изменений в объеме закачки газа на фоне событий в Курской области и вблизи газоизмерительной станции "Суджа", через которую российский газ отправляется через Украину в Европу, в Венгрии не произошло. В 2023 году максимальной заполненности венгерские газохранилища достигли к началу активного отопительного сезона в конце октября-начале ноября. Ранее венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам. Венгерский госсекретарь, ответственный за политику сокращения коммунальных расходов, Силард Немет заявлял, что Венгрия получает через Украину из России только один миллиард кубометров газа в год, что составляет одну восьмую от общегодового потребления страны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС. В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт получил через "Турецкий поток" в 2023 году 5,6 миллиарда кубометров газа из России, а в 2024 году - 3,9 миллиарда кубометров. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.

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венгрия, пхг, запасы газа