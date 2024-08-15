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Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ

Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ - 15.08.2024, ПРАЙМ

Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ

Британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать российских дипломатов в Лондоне, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин,... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T06:11+0300

2024-08-15T06:11+0300

2024-08-15T06:17+0300

происшествия

россия

великобритания

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать российских дипломатов в Лондоне, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, подчеркнув, что эта практика неприемлема. При этом дипломат отметил: "Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям".Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее рассказал, что и Соединенные Штаты совершают попытки вербовки дипломатов РФ, например, массово рассылают вербовочные предложения на личные телефоны российских дипломатических работников, а также практикуют провокационные подходы к дипломатам в публичных местах.

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россия, великобритания