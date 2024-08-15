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Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ
Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ - 15.08.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ
Британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать российских дипломатов в Лондоне, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин,... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T06:11+0300
2024-08-15T06:11+0300
2024-08-15T06:17+0300
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать российских дипломатов в Лондоне, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, подчеркнув, что эта практика неприемлема. При этом дипломат отметил: "Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям".Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее рассказал, что и Соединенные Штаты совершают попытки вербовки дипломатов РФ, например, массово рассылают вербовочные предложения на личные телефоны российских дипломатических работников, а также практикуют провокационные подходы к дипломатам в публичных местах.
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Происшествия, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Посол рассказал о попытках британских спецслужб вербовать дипломатов РФ
Посол: спецслужбы Британии пытались вербовать или запугивать дипломатов России
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Британские спецслужбы пытались вербовать или запугивать российских дипломатов в Лондоне, сообщил в беседе с РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, подчеркнув, что эта практика неприемлема.
При этом дипломат отметил: "Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям".
Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее рассказал, что и Соединенные Штаты совершают попытки вербовки дипломатов РФ, например, массово рассылают вербовочные предложения на личные телефоны российских дипломатических работников, а также практикуют провокационные подходы к дипломатам в публичных местах.