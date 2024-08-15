https://1prime.ru/20240815/vsu-850898543.html

Последняя попытка. В США высказались о событиях в Курской области

Последняя попытка. В США высказались о событиях в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ

Последняя попытка. В США высказались о событиях в Курской области

Нападение ВСУ на Курскую область является последней попыткой Украины и НАТО привлечь внимание и получить хоть какую-то помощь перед президентскими выборами... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T09:54+0300

2024-08-15T09:54+0300

2024-08-15T09:58+0300

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сша

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Нападение ВСУ на Курскую область является последней попыткой Украины и НАТО привлечь внимание и получить хоть какую-то помощь перед президентскими выборами. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделилась экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски."Это была столь отчаянная и последняя попытка НАТО и Украины вернуть к себе внимание и выбить из нас хоть немного помощи перед президентскими выборами. В этом отношении я прекрасно понимаю, почему Запад, НАТО и США, приняли в этом участие", — отметила она.Экс-аналитик также отметила, что украинские военные предприняли крайне рискованные действия на российской территории.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240815/nato-850896758.html

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россия, сша