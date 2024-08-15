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Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - 15.08.2024, ПРАЙМ

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года вошли семь российских вузов, свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T08:15+0300

2024-08-15T08:15+0300

2024-08-15T08:15+0300

вузы

международный рейтинг

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года вошли семь российских вузов, свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy. Конкретные места в рейтинге определяются только для первой сотни учебных заведений. А далее список делится на группы по 100 мест. В этих группах вузы ранжируются по алфавиту.В числе включенных в ARWU-2024 оказались Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Уральский федеральный университет (601-700), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900). В 2023 году в ARWU были включены девять российских вузов РФ. В нынешний рейтинг не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

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вузы, международный рейтинг