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Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - 15.08.2024, ПРАЙМ
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года вошли семь российских вузов, свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T08:15+0300
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вузы
международный рейтинг
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года вошли семь российских вузов, свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy. Конкретные места в рейтинге определяются только для первой сотни учебных заведений. А далее список делится на группы по 100 мест. В этих группах вузы ранжируются по алфавиту.В числе включенных в ARWU-2024 оказались Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Уральский федеральный университет (601-700), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900). В 2023 году в ARWU были включены девять российских вузов РФ. В нынешний рейтинг не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
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вузы, международный рейтинг
вузы, международный рейтинг
08:15 15.08.2024
 
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВ аудитории Новосибирского педагогического университета
В аудитории Новосибирского педагогического университета - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года вошли семь российских вузов, свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy.
Конкретные места в рейтинге определяются только для первой сотни учебных заведений. А далее список делится на группы по 100 мест. В этих группах вузы ранжируются по алфавиту.
В числе включенных в ARWU-2024 оказались Московский государственный университет (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Уральский федеральный университет (601-700), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900).
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
7,5 тысячи преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах получат доплату
22 июня, 18:30
В 2023 году в ARWU были включены девять российских вузов РФ. В нынешний рейтинг не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
 
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