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Glencore попросила суд отсрочить выплату убытков в пользу Сбербанка

Glencore попросила суд отсрочить выплату убытков в пользу Сбербанка - 15.08.2024, ПРАЙМ

Glencore попросила суд отсрочить выплату убытков в пользу Сбербанка

Эмиратская Glencore Group Funding Limited просит арбитражный суд Москвы предоставить отсрочку исполнения решения, которым с нее и еще трех структур... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T12:18+0300

2024-08-15T12:18+0300

2024-08-15T12:18+0300

россия

сбербанк

glencore

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Эмиратская Glencore Group Funding Limited просит арбитражный суд Москвы предоставить отсрочку исполнения решения, которым с нее и еще трех структур международного трейдера Glencore было солидарно взыскано около 114,8 миллиона евро (более 11,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков в пользу Сбербанка, следует из опубликованного определения суда. Кроме взыскания этой суммы, суд в апреле удовлетворил еще одно заявленное в иске требование Сбербанка – об обращении взыскания на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих Glencore Group Funding Limited. Решение вступило в силу в июле, когда Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию, поданную все той же Glencore Group Funding Limited. "В арбитражный суд г. Москвы от "Гленкор Груп Фандинг Лимитед" (Glencore Group Funding Limited) поступило заявление об отсрочке исполнения решения… от 24.04.2024 г.", - говорится в определении суда. Рассмотрение назначено на 9 сентября. Солидарными ответчиками по иску являются также холдинговая Glencore PLC, британская Glencore UK Ltd, швейцарская Glencore International AG. Суды отклонили единственное требование истца – об обязании Glencore PLC раскрыть информацию о ее бенефициарных владельцах. Этот спор связан с договором 2020 года, по которому швейцарский трейдер Сбербанка Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской Glencore Energy UK Ltd, третьему лицу в процессе, на границы Украины с Венгрией и Словакией. Покупатель нефть не оплатил ввиду правил, применяемых в Glencore к российским подсанкционным лицам. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года по иску Сбербанка взыскал около 117 миллионов евро по этому же договору с самого должника – Glencore Energy UK Ltd. Право требовать задолженность в размере около 114,8 миллиона евро Sber Trading Swiss уступила Сбербанку. Поскольку, по мнению истца, совместными действиями компаний группы Glencore в виде следования антироссийским санкциям ему причинен вред, иск о взыскании убытков предъявлен к головной структуре Glencore PLC, а также к ее "дочкам", имеющим имущество в России, на которое может быть обращено взыскание. Представитель Glencore PLC заявил в суде, что стоимость ценных бумаг, на которые истец просит обратить взыскание, втрое превышает размер задолженности. Glencore – один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.

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россия, сбербанк, glencore