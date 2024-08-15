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Чистая прибыль Walmart выросла в I полугодии 2024-2025 финансового года

Чистая прибыль Walmart выросла в I полугодии 2024-2025 финансового года - 15.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Walmart выросла в I полугодии 2024-2025 финансового года

Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:20+0300

2024-08-15T15:20+0300

2024-08-15T15:21+0300

экономика

walmart

чистая прибыль

отчетность

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года (завершилось 31 июля) выросла на 0,4% в годовом выражении - до 9,605 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 1,19 доллара с 1,18 доллара годом ранее. Выручка Walmart выросла в годовом выражении на 5,4% - до 330,843 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года компания получила консолидированную чистую прибыль в 4,501 миллиарда долларов, что примерно в два раза ниже в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию снизилась до 0,56 доллара с 0,97 доллара год назад. Скорректированная прибыль достигла 0,67 доллара при прогнозе в 0,64 доллара. Квартальная выручка Walmart выросла в годовом выражении на 4,8%, до 169,335 миллиарда долларов, в то время как прогнозировался рост до 168,52 миллиарда. По итогам текущего квартала финансового года компания ожидает роста консолидированной выручки примерно на 3,25-4,25%, консолидированной операционной прибыли - на 3-4,5% в годовом выражении. По итогам всего фингода прогнозируется увеличение консолидированной выручки на 3,75-4,75%, операционной прибыли - примерно на 6,5-8%. Кварталом ранее рост показателей по итогам года ожидался в 3-4% и 4-6% соответственно. Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 6,29%. Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,5 тысячи магазинов компании, расположенных в 19 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.

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walmart, чистая прибыль, отчетность