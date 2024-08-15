https://1prime.ru/20240815/yandeks-850887026.html

Разговор не окончен: почему акционеры "Яндекса" встретятся в суде

Разговор не окончен: почему акционеры "Яндекса" встретятся в суде - 15.08.2024, ПРАЙМ

Разговор не окончен: почему акционеры "Яндекса" встретятся в суде

"Яндекс" — российский IT-гигант, бизнес которого включает в себя направления работы от доставки еды до браузеров. Ценные бумаги компании остаются одними из... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T10:00+0300

2024-08-15T10:00+0300

2024-08-15T10:00+0300

мнения аналитиков

яндекс

сделка по "яндексу"

продажа яндекса

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. "Яндекс" — российский IT-гигант, бизнес которого включает в себя направления работы от доставки еды до браузеров. Ценные бумаги компании остаются одними из самых привлекательных для инвесторов, бизнес продолжает сохранять неплохие темпы роста.Компания претерпела глобальную реструктуризацию. ЗПИФ "Консорциум. Первый" приобрел бизнес "Яндекса" у Yandex N.V. за 475 млрд рублей. Эта сделка стала крупнейшей в современной России. После ее закрытия ЗПИФ стал акционером МКПАО "Яндекс" — новой головной компании, к которой перешли все бизнесы и активы за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центров в Финляндии.По каким правилам "перевозили" инвесторов в РоссиюОдним из ключевых этапов сделки было добровольное предложение консорциума акционерам Yandex N.V., которые могли продать принадлежащие им акции голландской компании или обменять их на акции МКПАО "Яндекс". Оно же стало, наверное, самым обсуждаемым в инвесторском сообществе.С точки зрения закона новый владелец "Яндекса" не был обязан делать такое предложение миноритариям. МКПАО "Яндекс" создана не через редомициляцию, а путем инкорпорации, когда часть действующего бизнеса выделяется в отдельное юридическое лицо. В этом случае не предполагается автоматическая конвертация бумаг. То есть сделанное предложение можно оценить, как широкий жест со стороны ЗПИФ "Консорциум. Первый", который хотел показать инвесторам свою благонадежность.Поскольку предложение ЗПИФ добровольное, в сделке могли участвовать акционеры, отвечающие определенным требованиям. Инвесторы, которые приобретали акции Yandex N.V. на Мосбирже или СПБ Бирже, могли обменять их на акции МКПАО "Яндекс". Для инвесторов, купивших бумаги за рубежом, условия были сложнее. Некоторым из них предложили внебиржевой выкуп акций Yandex N.V. за деньги или внебиржевой обмен. Эти опции были доступны тем, кто приобрел акции не на Московской и СПБ биржах, но зачислил их на счета в российских депозитариях до30 ноября 2023 и до 7 сентября 2022 года соответственно. Каждый инвестор сам принимал решение об участии в предложении. Прямых последствий такого отказа закон не предусматривает.ЗПИФ "Консорциум. Первый" предложил акционерам Yandex N.V. обмен и выкуп, поскольку 28 февраля 2022 года завершились торги акциями Yandex N.V. на Nasdaq, а 14 июня 2024 года – на Мосбирже: то есть, акционеры компании по факту могли оказаться владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгамПочему часть инвесторов отсекли от обмена и выкупа акцийОфициально консорциум сообщал, что даты отсечения потребовались, так как нужно было ограниченное количество бумаг для закрытия сделки. С учетом этих вводных ЗПИФ решил распространить свое предложение в первую очередь на инвесторов (в том числе неквалифицированных), которые приобретали акции Yandex N.V. на российском фондовом рынке.Вероятно, в действительности дата отсечки была выбрана, чтобы отсеять спекулятивные сделки, которые предполагают извлечение прибыли за счет разницы в цене акций Yandex N.V., сформировавшейся на разных рынках. Перед реструктуризацией некоторые инвесторы покупали, в том числе по рекомендации инвестиционных советников, акции с хорошим дисконтом, – в итоге они проиграли.В свете внешнеполитической обстановки и ограниченного числа акций Yandex N.V., доступных к покупке или обмену, логично, что российские частные инвесторы, которые держали свои акции в российских депозитариях, оказались в наиболее привилегированном положении и учитывались в первую очередь.Какие перспективы у иска миноритариев против владельцев "Яндекса"Не все миноритарные инвесторы готовы мириться с итогами предложения консорциума. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал групповой иск к УК ЗПИФ "Консорциум.Первый" от приблизительно ста миноритарных акционеров YandexN.V. Они не попали под изначальные условия предложения, поэтому требуют обязать УК ЗПИФ обменять их акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" или выкупить бумаги голландской компании.Первое заседание по поданному иску назначено на 24 сентября. Пока крайне сложно представить на каком основании суд может удовлетворить их требования. Во-первых, формального нарушения российского законодательства со стороны консорциума нет. Во-вторых, акции Yandex N.V. не обесценились и, исходя из сообщений компании (изменила название на Nebius Group), она планирует выкупить их у российских инвесторов, а также вернуться на биржу NASDAQ. В-третьих, очевидно, что сделка по покупке части бизнеса "Яндекса" проходила под пристальным контролем со стороны государственных органов, а значит все возможные вопросы были уже проверены множество раз.Рынок ценных бумаг — это всегда риск и инвесторы должны были объективно оценивать возможные последствия своей инвестиционной деятельности, которая не обязательно приносит прибыль.Автор - Софья Волкова, юрист адвокатского бюро Asterisk

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Софья Волкова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850886432_0:130:1066:1196_100x100_80_0_0_ebcf738b77aebc7b1ced29da198332e8.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Софья Волкова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0e/850886432_0:130:1066:1196_100x100_80_0_0_ebcf738b77aebc7b1ced29da198332e8.jpg

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