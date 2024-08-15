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"Яндекс" подал заявку на регистрацию "Яндекс Лавки" в Узбекистане

"Яндекс" подал заявку на регистрацию "Яндекс Лавки" в Узбекистане - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" подал заявку на регистрацию "Яндекс Лавки" в Узбекистане

"Яндекс" подал заявку на регистрацию в Узбекистане товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка", следует из данных министерства юстиции... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:59+0300

2024-08-15T16:59+0300

2024-08-15T16:59+0300

экономика

яндекс лавка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 авг - ПРАЙМ. "Яндекс" подал заявку на регистрацию в Узбекистане товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка", следует из данных министерства юстиции страны. По данным ведомства, в базе данных департамента интеллектуальной собственности минюста появилась заявка на регистрацию двух товарных знаков - "Yandex Lavka" и "Яндекс Лавка". В качестве заявителя указана компания "Яндекс". Сейчас в Узбекистане уже работают "Яндекс Такси" и "Яндекс Еда". По данным "Яндекса", товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции компании во втором квартале 2024 года увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 219,5 миллиарда рублей.

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яндекс лавка, узбекистан