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"Яндекс" решил снова выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" решил снова выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию
"Яндекс" решил снова выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" решил снова выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию
Внеочередное собрание участников ООО "Яндекс" приняло решение выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию, говорится в сообщении компании на Федресурсе. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T20:59+0300
2024-08-15T21:00+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Внеочередное собрание участников ООО "Яндекс" приняло решение выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию, говорится в сообщении компании на Федресурсе. "Внеочередным общим собранием участников ООО "Яндекс" принято решение о реорганизации ООО "Яндекс" путем выделения из него нового общества с ограниченной ответственностью "Яндекс Маркет", - говорится в сообщении. Уточняется, что после завершения реорганизации будет создано новое юридическое лицо ООО "Яндекс Маркет". Часть прав и обязанностей "Яндекса" переходит к ООО "Яндекс Маркет" в соответствии с передаточным актом. Как сообщил РИА Новости представитель "Яндекс Маркета", это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц компании. "На работе "Яндекс Маркета" это изменение никак не отразится, весь процесс пройдет бесшовно для партнеров сервиса", - добавил представитель. Ранее у "Яндекс Маркета" уже было отдельное юрлицо - ООО "Яндекс.Маркет": согласно данным ЕГРЮЛ, оно существовало с 2016 по 2021 год, пока не было присоединено к ООО "Яндекс".
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россия, бизнес, яндекс, яндекс маркет, ооо
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Яндекс, Яндекс Маркет, ООО
20:59 15.08.2024 (обновлено: 21:00 15.08.2024)
 
"Яндекс" решил снова выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию

"Яндекс" решил выделить "Яндекс Маркет" в отдельное ООО

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Внеочередное собрание участников ООО "Яндекс" приняло решение выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию, говорится в сообщении компании на Федресурсе.
"Внеочередным общим собранием участников ООО "Яндекс" принято решение о реорганизации ООО "Яндекс" путем выделения из него нового общества с ограниченной ответственностью "Яндекс Маркет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после завершения реорганизации будет создано новое юридическое лицо ООО "Яндекс Маркет". Часть прав и обязанностей "Яндекса" переходит к ООО "Яндекс Маркет" в соответствии с передаточным актом.
Как сообщил РИА Новости представитель "Яндекс Маркета", это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц компании. "На работе "Яндекс Маркета" это изменение никак не отразится, весь процесс пройдет бесшовно для партнеров сервиса", - добавил представитель.
Ранее у "Яндекс Маркета" уже было отдельное юрлицо - ООО "Яндекс.Маркет": согласно данным ЕГРЮЛ, оно существовало с 2016 по 2021 год, пока не было присоединено к ООО "Яндекс".
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ЭкономикаРОССИЯБизнесЯндексЯндекс МаркетООО
 
 
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