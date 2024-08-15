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Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля
Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля - 15.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля
Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня, курс китайской валюты достигает 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ
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юань
мосбиржа
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня, курс китайской валюты достигает 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 1 копейку, до 11,95 рубля.
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юань, мосбиржа
юань, Мосбиржа
10:04 15.08.2024 (обновлено: 10:13 15.08.2024)
 
Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля

Мосбиржа: курс юаня в начале торгов повысился на 2 копейки до 11,95 рубля

© fotolia.com / Eagle% Китайский юань
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© fotolia.com / Eagle
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня, курс китайской валюты достигает 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 1 копейку, до 11,95 рубля.
 
юаньМосбиржа
 
 
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