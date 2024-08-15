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Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля

Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля - 15.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа: курс юаня повысился до 11,95 рубля

Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня, курс китайской валюты достигает 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T10:04+0300

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2024-08-15T10:13+0300

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается в начале торгов против юаня, курс китайской валюты достигает 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 1 копейку, до 11,95 рубля.

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юань, мосбиржа