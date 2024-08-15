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Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков"

Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ

Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков"

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", говорится в материале | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T09:14+0300

2024-08-15T09:14+0300

2024-08-15T10:17+0300

северные потоки

валерий залужный

сша

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", говорится в материале издания Wall Street Journal.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный."Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции (подрыве "Северных потоков" - ред.) и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан", - сказано в публикации газеты.Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв "Севпотоков" был спланирован еще в 2014 году и что украинская группировка причастна к этому. Источник также утверждает, что есть доказательства, свидетельствующие о причастности яхты "Андромеда" и ее экипажа к диверсии на газопроводах. Эта яхта, по данным СМИ, была арендована украинскими гражданами.

https://1prime.ru/20240815/sevpotoki-850894809.html

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северные потоки, валерий залужный, сша