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Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков"
Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ
Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков"
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", говорится в материале | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:14+0300
2024-08-15T10:17+0300
северные потоки
валерий залужный
сша
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", говорится в материале издания Wall Street Journal.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный."Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции (подрыве "Северных потоков" - ред.) и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан", - сказано в публикации газеты.Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв "Севпотоков" был спланирован еще в 2014 году и что украинская группировка причастна к этому. Источник также утверждает, что есть доказательства, свидетельствующие о причастности яхты "Андромеда" и ее экипажа к диверсии на газопроводах. Эта яхта, по данным СМИ, была арендована украинскими гражданами.
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северные потоки, валерий залужный, сша
Северные потоки, Валерий Залужный, США
09:14 15.08.2024 (обновлено: 10:17 15.08.2024)
 
Залужный прокомментировал свою роль в подрыве "Северных потоков"

WSJ: Экс-главком ВСУ Залужный отверг свою причастность к подрыву "Севпотоков"

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", говорится в материале издания Wall Street Journal.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.
"Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции (подрыве "Северных потоков" - ред.) и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан", - сказано в публикации газеты.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв "Севпотоков" был спланирован еще в 2014 году и что украинская группировка причастна к этому. Источник также утверждает, что есть доказательства, свидетельствующие о причастности яхты "Андромеда" и ее экипажа к диверсии на газопроводах. Эта яхта, по данным СМИ, была арендована украинскими гражданами.
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Северные потокиВалерий ЗалужныйСША
 
 
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