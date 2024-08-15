https://1prime.ru/20240815/zelenskiy-850896880.html
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T08:38+0300
2024-08-15T08:38+0300
2024-08-15T08:38+0300
политика
владимир зеленский
курская область
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.По его словам, "все новое западное вооружение <...> взлетает на воздух под Курском, вместо того чтобы стабилизировать фронт в Донбассе"."Это ускорило поражение украинской армии", — подчеркнул американский разведчик.Вместе с тем он отметил, что после атаки ВСУ на Курскую область в западных странах стали чаще и более открыто указывать на коррупцию на Украине и падение доверия к Владимиру Зеленскому."Мы начинаем слышать на Западе предметные разговоры о том, что время Зеленского вышло", — заключил разведчик.
https://1prime.ru/20240815/sevpotoki-850894809.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, курская область, запад
Политика, Владимир Зеленский, Курская область, ЗАПАД
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому
Экс-разведчик США Риттер: на Западе стали открыто говорить о замене Зеленского
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ.
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong
высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, "все новое западное вооружение <...> взлетает на воздух под Курском, вместо того чтобы стабилизировать фронт в Донбассе".
"Это ускорило поражение украинской армии", — подчеркнул американский разведчик.
Вместе с тем он отметил, что после атаки ВСУ на Курскую область в западных странах стали чаще и более открыто указывать на коррупцию на Украине и падение доверия к Владимиру Зеленскому.
WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", но его ослушались
"Мы начинаем слышать на Западе предметные разговоры о том, что время Зеленского вышло", — заключил разведчик.