https://1prime.ru/20240815/zelenskiy-850896880.html

"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому

"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T08:38+0300

2024-08-15T08:38+0300

2024-08-15T08:38+0300

политика

владимир зеленский

курская область

запад

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.По его словам, "все новое западное вооружение <...> взлетает на воздух под Курском, вместо того чтобы стабилизировать фронт в Донбассе"."Это ускорило поражение украинской армии", — подчеркнул американский разведчик.Вместе с тем он отметил, что после атаки ВСУ на Курскую область в западных странах стали чаще и более открыто указывать на коррупцию на Украине и падение доверия к Владимиру Зеленскому."Мы начинаем слышать на Западе предметные разговоры о том, что время Зеленского вышло", — заключил разведчик.

https://1prime.ru/20240815/sevpotoki-850894809.html

запад

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владимир зеленский, курская область, запад