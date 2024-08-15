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"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T08:38+0300
2024-08-15T08:38+0300
политика
владимир зеленский
курская область
запад
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.По его словам, "все новое западное вооружение &lt;...&gt; взлетает на воздух под Курском, вместо того чтобы стабилизировать фронт в Донбассе"."Это ускорило поражение украинской армии", — подчеркнул американский разведчик.Вместе с тем он отметил, что после атаки ВСУ на Курскую область в западных странах стали чаще и более открыто указывать на коррупцию на Украине и падение доверия к Владимиру Зеленскому."Мы начинаем слышать на Западе предметные разговоры о том, что время Зеленского вышло", — заключил разведчик.
https://1prime.ru/20240815/sevpotoki-850894809.html
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владимир зеленский, курская область, запад
Политика, Владимир Зеленский, Курская область, ЗАПАД
08:38 15.08.2024
 
"Время вышло": в США выступили с мрачным предупреждением Зеленскому

Экс-разведчик США Риттер: на Западе стали открыто говорить о замене Зеленского

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорила поражение украинской армии и ухудшила международное положение киевского режима. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong высказал офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, "все новое западное вооружение <...> взлетает на воздух под Курском, вместо того чтобы стабилизировать фронт в Донбассе".
"Это ускорило поражение украинской армии", — подчеркнул американский разведчик.
Вместе с тем он отметил, что после атаки ВСУ на Курскую область в западных странах стали чаще и более открыто указывать на коррупцию на Украине и падение доверия к Владимиру Зеленскому.
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WSJ: Зеленский требовал остановить подрыв "Севпотоков", но его ослушались
05:46
"Мы начинаем слышать на Западе предметные разговоры о том, что время Зеленского вышло", — заключил разведчик.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийКурская областьЗАПАД
 
 
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