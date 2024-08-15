https://1prime.ru/20240815/zelenskiy-850919039.html

"Вооружаем негодяя". Во Франции возмутились действиями Зеленского

"Вооружаем негодяя". Во Франции возмутились действиями Зеленского - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Вооружаем негодяя". Во Франции возмутились действиями Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал от Владимира Зеленского прокомментировать публикацию новой информации о причастности Киева к... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T23:12+0300

2024-08-15T23:12+0300

2024-08-15T23:12+0300

политика

франция

флориан филиппо

нато

северный поток - 2

владимир зеленский

поддержка украины

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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо потребовал от Владимира Зеленского прокомментировать публикацию новой информации о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом он написал в соцсети X.По мнению политика, Зеленский был осведомлен о планах диверсий на газопроводах в сентябре 2022 года и даже изначально санкционировал их.Филиппо также обвинил НАТО в причастности к подрыву газопроводов и призвал прекратить оказание военной помощи Киеву."Тот (Зеленский — ред.) клялся всем возможным богам, что он "ничего не знает", что "это была Россия" и т.д. Но все было очевидно с самого начала, и за этим стоит НАТО! А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!" — подчеркнул Филиппо.Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг в четверг, 15 августа, заявил, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой имелась договоренность, благодаря которой операция по подрыву газопроводов, которую он приписывает украинским спецслужбам, получила логистическую поддержку Варшавы.Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий разместило его фото. Это позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечается, что у него в сообщниках была супружеская пара: Светлана и Евгений Успенские.Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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франция, флориан филиппо, нато, северный поток - 2, владимир зеленский, поддержка украины