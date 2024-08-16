Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25 - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240816/-su-25-850929623.html
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25 - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25
Российский штурмовик Су-25 быстрее и легче американского аналога A-10, к тому же очень хорошо "упакован" с точки зрения вооружения, пишет в материале для The... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:45+0300
2024-08-16T12:48+0300
вооружения
су-25
https://cdnn.1prime.ru/img/83989/21/839892162_0:0:1476:830_1920x0_80_0_0_79567415252a0d649da8349e602370ed.jpg
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Российский штурмовик Су-25 быстрее и легче американского аналога A-10, к тому же очень хорошо "упакован" с точки зрения вооружения, пишет в материале для The National Interest обозреватель по национальной безопасности, аналитик Центра политики безопасности Майя Карлин.Как отмечается в статье, дозвуковой двухмоторный реактивный самолет Су-25 (в России получил прозвище "Грач", в НАТО его называют Frogfoot - "Лягушачья лапка") очень похож по многим характеристикам на американский А-10, но при этом российский штурмовик быстрее и легче своего заокеанского аналога.Со ссылкой на данные издания Air Force Technology в статье рассказывается, что Су-25 при взлетном весе 17 600 кг может набирать высоту со скоростью 58 м/с, а его максимальная скорость достигает 950 км/ч. При этом боевой радиус "Грача" составляет 375 км, а практический потолок – 7 км.В статье особо отмечается хорошая "упаковка" Су-25 с точки зрения вооружения. В частности, он несет множество ракет "воздух – воздух" и "воздух – земля", в том числе ракеты Х-23, Х-25МЛ и Р-3Д, а кроме того, оснащен 30-миллиметровой двуствольной пушкой.За десятилетия службы Су-25 претерпел серию модернизаций, вследствие чего до сих пор сохраняет преимущество над конкурентами, подытоживает автор.
https://1prime.ru/20240812/istrebitel-850816000.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83989/21/839892162_146:0:1298:864_1920x0_80_0_0_798dbde980c135b0b16f5fdff2e0a880.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
су-25
Вооружения, Су-25
12:45 16.08.2024 (обновлено: 12:48 16.08.2024)
 
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25

TNI: Су-25 быстрее и легче своего американского аналога и хорошо "упакован"

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Российский штурмовик Су-25 быстрее и легче американского аналога A-10, к тому же очень хорошо "упакован" с точки зрения вооружения, пишет в материале для The National Interest обозреватель по национальной безопасности, аналитик Центра политики безопасности Майя Карлин.
Как отмечается в статье, дозвуковой двухмоторный реактивный самолет Су-25 (в России получил прозвище "Грач", в НАТО его называют Frogfoot - "Лягушачья лапка") очень похож по многим характеристикам на американский А-10, но при этом российский штурмовик быстрее и легче своего заокеанского аналога.
Со ссылкой на данные издания Air Force Technology в статье рассказывается, что Су-25 при взлетном весе 17 600 кг может набирать высоту со скоростью 58 м/с, а его максимальная скорость достигает 950 км/ч. При этом боевой радиус "Грача" составляет 375 км, а практический потолок – 7 км.
В статье особо отмечается хорошая "упаковка" Су-25 с точки зрения вооружения. В частности, он несет множество ракет "воздух – воздух" и "воздух – земля", в том числе ракеты Х-23, Х-25МЛ и Р-3Д, а кроме того, оснащен 30-миллиметровой двуствольной пушкой.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Новейшее оружие: в США оценили уникальность истребителя Су-30СМ2
12 августа, 10:00
За десятилетия службы Су-25 претерпел серию модернизаций, вследствие чего до сих пор сохраняет преимущество над конкурентами, подытоживает автор.
 
ВооруженияСу-25
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала