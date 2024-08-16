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"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25 - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25
Российский штурмовик Су-25 быстрее и легче американского аналога A-10, к тому же очень хорошо "упакован" с точки зрения вооружения, пишет в материале для The... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:45+0300
2024-08-16T12:45+0300
2024-08-16T12:48+0300
вооружения
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Российский штурмовик Су-25 быстрее и легче американского аналога A-10, к тому же очень хорошо "упакован" с точки зрения вооружения, пишет в материале для The National Interest обозреватель по национальной безопасности, аналитик Центра политики безопасности Майя Карлин.Как отмечается в статье, дозвуковой двухмоторный реактивный самолет Су-25 (в России получил прозвище "Грач", в НАТО его называют Frogfoot - "Лягушачья лапка") очень похож по многим характеристикам на американский А-10, но при этом российский штурмовик быстрее и легче своего заокеанского аналога.Со ссылкой на данные издания Air Force Technology в статье рассказывается, что Су-25 при взлетном весе 17 600 кг может набирать высоту со скоростью 58 м/с, а его максимальная скорость достигает 950 км/ч. При этом боевой радиус "Грача" составляет 375 км, а практический потолок – 7 км.В статье особо отмечается хорошая "упаковка" Су-25 с точки зрения вооружения. В частности, он несет множество ракет "воздух – воздух" и "воздух – земля", в том числе ракеты Х-23, Х-25МЛ и Р-3Д, а кроме того, оснащен 30-миллиметровой двуствольной пушкой.За десятилетия службы Су-25 претерпел серию модернизаций, вследствие чего до сих пор сохраняет преимущество над конкурентами, подытоживает автор.
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су-25
"Летающий танк". Американский A-10 не выдержал сравнения с российским Су-25
TNI: Су-25 быстрее и легче своего американского аналога и хорошо "упакован"
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ.
Российский штурмовик Су-25 быстрее и легче американского аналога A-10, к тому же очень хорошо "упакован" с точки зрения вооружения, пишет в материале для The National Interest
обозреватель по национальной безопасности, аналитик Центра политики безопасности Майя Карлин.
Как отмечается в статье, дозвуковой двухмоторный реактивный самолет Су-25 (в России получил прозвище "Грач", в НАТО его называют Frogfoot - "Лягушачья лапка") очень похож по многим характеристикам на американский А-10, но при этом российский штурмовик быстрее и легче своего заокеанского аналога.
Со ссылкой на данные издания Air Force Technology в статье рассказывается, что Су-25 при взлетном весе 17 600 кг может набирать высоту со скоростью 58 м/с, а его максимальная скорость достигает 950 км/ч. При этом боевой радиус "Грача" составляет 375 км, а практический потолок – 7 км.
В статье особо отмечается хорошая "упаковка" Су-25 с точки зрения вооружения. В частности, он несет множество ракет "воздух – воздух" и "воздух – земля", в том числе ракеты Х-23, Х-25МЛ и Р-3Д, а кроме того, оснащен 30-миллиметровой двуствольной пушкой.
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За десятилетия службы Су-25 претерпел серию модернизаций, вследствие чего до сих пор сохраняет преимущество над конкурентами, подытоживает автор.