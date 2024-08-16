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"Аэрофлот" подал новый иск к "Яковлеву" из-за простоя самолетов

"Аэрофлот" подал новый иск к "Яковлеву" из-за простоя самолетов - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" подал новый иск к "Яковлеву" из-за простоя самолетов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще один иск авиакомпании "Аэрофлот" к авиастроительной компании ПАО "Яковлев" (ранее – "Иркут", входит в Объединенную... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:07+0300

2024-08-16T13:07+0300

2024-08-16T13:07+0300

россия

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще один иск авиакомпании "Аэрофлот" к авиастроительной компании ПАО "Яковлев" (ранее – "Иркут", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, истец просит взыскать компенсацию за простой воздушных судов в размере чуть более 1 тысячи долларов. Иск поступил в суд 14 августа и к рассмотрению пока не принят. Этот же суд 2 августа зарегистрировал иск "Аэрофлота" о взыскании с "Яковлева" компенсации по специальной гарантии качества воздушных судов – гарантии надежности вылетов – и проценты за задержку выплаты компенсации в размере более 84 миллионов долларов. Иск пока оставлен без движения из-за неуплаты госпошлины. ПАО "Яковлев" производит, в частности, пассажирские самолеты Superjet-100, крупнейший эксплуатант которых - авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот". В ее флоте 78 лайнеров Sukhoi Superjet. Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в январе сообщил, что группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства: 89 самолетов Sukhoi Superjet, 210 самолетов МС-21 и 40 самолетов Ту-214. Все эти воздушные суда производит ПАО "Яковлев".

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