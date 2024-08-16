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Лед тронулся. Кто и зачем выкупил замороженные активы россиян

Лед тронулся. Кто и зачем выкупил замороженные активы россиян - 16.08.2024, ПРАЙМ

Лед тронулся. Кто и зачем выкупил замороженные активы россиян

Процесс обмена замороженных активов вошел в завершающую фазу. Брокеры и управляющие компании получили списки клиентов, имеющих право на обмен. Процесс сбора... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T08:00+0300

2024-08-16T08:00+0300

2024-08-16T08:00+0300

мнения аналитиков

замороженные российские активы

заморозка российских активов

заморозка средств

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Процесс обмена замороженных активов вошел в завершающую фазу. Брокеры и управляющие компании получили списки клиентов, имеющих право на обмен. Процесс сбора данных у противоположной стороны – иностранных инвесторов – в целом тоже состоялся. 13 августа "Инвестиционная палата" сообщила о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг.Сообщается, что из предъявленных к продаже 35,3 миллиарда рублей заявки были удовлетворены лишь на 8,1 миллиарда рублей, то есть, лишь на четверть. Деньги уже поступили на счета брокеров, и те начали рассылать их клиентам. Полностью расчеты по сделкам должны завершиться до 1 сентября 2024 года.Обмен стал возможен благодаря принятому в ноябре прошлого года указу президента. Он установил процедуру, которая позволяет тем, кто имеет замороженные из-за санкций в Национальном расчетном депозитарии (НРД) вложения в пределах 100 тысяч рублей продать эти активы, получив взамен деньги. Для этого была выбрана брокерская компания "Инвестиционная палата". Процедуру запустили в марте: через своего брокера можно было подать заявку на продажу принадлежащих вам блокированных акций.Она будет лежать, пока не найдется встречная заявка от нерезидента, готового купить эти ценные бумаги. Приобрести их предложили инвесторам-нерезидентам на деньги, замороженные в России на их счетах типа С. Вывести средства с этих счетов как-либо иначе невозможно. Вся процедура осуществилась исключительно на добровольных началах.Обозначенная сумма в 100 тысяч рублей не очень большая - средний размер брокерского счета сейчас составляет порядка 350 тысяч рублей. Я думаю, что заявки подавались и сверх этого лимита в расчете на авось - а вдруг их удовлетворят тоже. Но этого не произошло. Скорее всего, заявки удовлетворялись, исходя из пропорционального принципа - если предложение тех, кто готов продать ценные бумаги, превышало спрос со стороны нерезидентов, поступающие суммы распределялись на всех.Между тем, речь идет о немалых суммах. На счетах российских граждан в разных депозитариях заморожены как минимум полтора триллиона рублей. Заявки подали далеко не все владельцы денег и далеко не на весь пакет активов. Тем не менее, их объём оказался весьма существенным. Те бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо владельцев – ждать своего часа.Уже сообщается, что "Инвестпалата" может провести дополнительный раунд продаж. Сколько времени это займет, пока неясно. Из-за введенных США в период сбора заявок санкций против НРД и запрета для европейцев на участие в процедуре, введенного ЕС, нерезидентам понадобится тщательно изучить процедуру и оценить риски.Будет ли этот эксперимент продолжаться? Я надеюсь, что да, потому что, если нерезиденты протопчут дорожку к западному регулятору и к депозитариям, наверное, они могут расширять эти возможности каким-то известным им способом. Кроме того, сейчас под выкуп попали лишь акции и расписки самых востребованных эмитентов - Alphabet, Tesla, Microsoft. Но осталась масса других, которые пока в листе ожидания.Позитив этой истории в том, что находятся нерезиденты, которые готовы взять на себя риски приобрести активы, замороженные в иностранных депозитариях, и решать с этими депозитариями проблему их разблокировки.Вопрос лишь в справедливом использовании возможности обмена для внутренних инвесторов: если пропускное окно очень узкое, а количество активов, которые заблокированы, значительно больше, нужен какой-то принцип справедливости. Все должны пользоваться возможностью на равных основаниях. Поэтому необходимы специальные правовые решения того, как подаются и обрабатываются заявки.Автор - Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии

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Александр Абрамов https://cdnn.1prime.ru/img/83592/64/835926452_259:0:1029:770_100x100_80_0_0_baffa75bee4594ffaa416182193b00a6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Абрамов https://cdnn.1prime.ru/img/83592/64/835926452_259:0:1029:770_100x100_80_0_0_baffa75bee4594ffaa416182193b00a6.jpg

мнения аналитиков, замороженные российские активы, заморозка российских активов, заморозка средств