Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240816/aktsii-850938196.html
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября - 16.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября
Московская биржа ограничивает расчеты с акциями публичного акционерного общества "Детский мир" с 19 августа, а с 17 октября прекратит расчеты в связи с... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:49+0300
2024-08-16T16:49+0300
детский мир
мосбиржа
акции
реорганизация
https://cdnn.1prime.ru/img/83284/98/832849893_0:307:5892:3621_1920x0_80_0_0_17c19b1706c82063fd79c236d1eed46a.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с акциями публичного акционерного общества "Детский мир" с 19 августа, а с 17 октября прекратит расчеты в связи с реорганизацией эмитента в непубличную компанию, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... в связи с предстоящей ликвидацией эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с акциями "Детский мир" с 19.08.2024 по 15.10.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15.10.2024 (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 14.10.2024)", - говорится в сообщении. "16.10.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 17.10.2024 нет допустимых кодов расчетов", - также говорится в сообщении. В конце мая 2023 года "Детский мир" завершил выделение 100% дочерней непубличной операционной компании "ДМ" и запустил программу выкупа обыкновенных акций ПАО у миноритариев по цене 71,5 рубля. В сентябре компания сообщила о завершении трансформации в "частный" (непубличный) бизнес: участвовавшие в оферте акционеры ПАО получили полный контроль над операционным бизнесом - ООО "ДМ". Затем, в конце года, акционеры ритейлера одобрили такую трансформацию путем реорганизации из ПАО в ООО. А в середине февраля акционеры приняли решение о ликвидации ПАО.
https://1prime.ru/20240816/mvideo-850937360.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83284/98/832849893_328:0:5565:3928_1920x0_80_0_0_4514025ca1c2b5373393ed219f4e0a94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
детский мир, мосбиржа, акции, реорганизация
Детский мир, Мосбиржа, Акции, реорганизация
16:49 16.08.2024
 
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября

Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" 17 октября из-за реорганизации

© Пресс-служба Детского мираДетский мир
Детский мир
© Пресс-служба Детского мира
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с акциями публичного акционерного общества "Детский мир" с 19 августа, а с 17 октября прекратит расчеты в связи с реорганизацией эмитента в непубличную компанию, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... в связи с предстоящей ликвидацией эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с акциями "Детский мир" с 19.08.2024 по 15.10.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15.10.2024 (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 14.10.2024)", - говорится в сообщении.
"16.10.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 17.10.2024 нет допустимых кодов расчетов", - также говорится в сообщении.
В конце мая 2023 года "Детский мир" завершил выделение 100% дочерней непубличной операционной компании "ДМ" и запустил программу выкупа обыкновенных акций ПАО у миноритариев по цене 71,5 рубля.
Вывеска магазина бытовой техники и электроники М.Видео - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
"М.Видео-Эльдорадо" увеличило объем размещения облигаций
16:34
В сентябре компания сообщила о завершении трансформации в "частный" (непубличный) бизнес: участвовавшие в оферте акционеры ПАО получили полный контроль над операционным бизнесом - ООО "ДМ". Затем, в конце года, акционеры ритейлера одобрили такую трансформацию путем реорганизации из ПАО в ООО. А в середине февраля акционеры приняли решение о ликвидации ПАО.
 
Детский мирМосбиржаАкцииреорганизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала