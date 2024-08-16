https://1prime.ru/20240816/aktsii-850938196.html
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября - 16.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября
Московская биржа ограничивает расчеты с акциями публичного акционерного общества "Детский мир" с 19 августа, а с 17 октября прекратит расчеты в связи с... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:49+0300
2024-08-16T16:49+0300
2024-08-16T16:49+0300
детский мир
мосбиржа
акции
реорганизация
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с акциями публичного акционерного общества "Детский мир" с 19 августа, а с 17 октября прекратит расчеты в связи с реорганизацией эмитента в непубличную компанию, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... в связи с предстоящей ликвидацией эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с акциями "Детский мир" с 19.08.2024 по 15.10.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15.10.2024 (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 14.10.2024)", - говорится в сообщении. "16.10.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 17.10.2024 нет допустимых кодов расчетов", - также говорится в сообщении. В конце мая 2023 года "Детский мир" завершил выделение 100% дочерней непубличной операционной компании "ДМ" и запустил программу выкупа обыкновенных акций ПАО у миноритариев по цене 71,5 рубля. В сентябре компания сообщила о завершении трансформации в "частный" (непубличный) бизнес: участвовавшие в оферте акционеры ПАО получили полный контроль над операционным бизнесом - ООО "ДМ". Затем, в конце года, акционеры ритейлера одобрили такую трансформацию путем реорганизации из ПАО в ООО. А в середине февраля акционеры приняли решение о ликвидации ПАО.
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детский мир, мосбиржа, акции, реорганизация
Детский мир, Мосбиржа, Акции, реорганизация
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" с 17 октября
Мосбиржа прекратит расчеты по акциям "Детского мира" 17 октября из-за реорганизации
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с акциями публичного акционерного общества "Детский мир" с 19 августа, а с 17 октября прекратит расчеты в связи с реорганизацией эмитента в непубличную компанию, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов... в связи с предстоящей ликвидацией эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с акциями "Детский мир" с 19.08.2024 по 15.10.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15.10.2024 (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 14.10.2024)", - говорится в сообщении.
"16.10.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 17.10.2024 нет допустимых кодов расчетов", - также говорится в сообщении.
В конце мая 2023 года "Детский мир" завершил выделение 100% дочерней непубличной операционной компании "ДМ" и запустил программу выкупа обыкновенных акций ПАО у миноритариев по цене 71,5 рубля.
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В сентябре компания сообщила о завершении трансформации в "частный" (непубличный) бизнес: участвовавшие в оферте акционеры ПАО получили полный контроль над операционным бизнесом - ООО "ДМ". Затем, в конце года, акционеры ритейлера одобрили такую трансформацию путем реорганизации из ПАО в ООО. А в середине февраля акционеры приняли решение о ликвидации ПАО.