Индекс Мосбиржи "следит" за курсом рубля

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В последние дни на фоне жесткой геополитики и сигналов от ЦБ динамика рынка акций стала сильно коррелировать с курсом инвалют. В начале недели был взлет доллара под 93, евро к 101, юаня выше 12,1, и бенчмарк акций заскакивал за 2900 п. Но в последние дни периода идет резкое падение курса инвалют — доллар вновь ниже 88,8, евро у 98, а юань вблизи 11,9, и на этом Индекс Мосбиржи откатывает на минимумы месяца. Вчера индекс закрылся с потерями в 1,2% у 2836 п. Придется дождаться стабилизации на внешнем контуре и послабления от ЦБ, тогда и связь рынка акций с долларом снизится.Сильнее рынка — акции Ашинского метзавода (+10%). Там уже который день идет ралли по +10% в сутки на фоне анонса очень высоких дивидендов. Дивдоходность в понедельник была за +80%, а по мере роста цены акций — уже +50%. По сути, идея отыграна, риск фиксации после ралли высокий.Слабее индекса — бумаги девелопера Самолет (-2,9%). Курс на бирже рухнул на годовое дно у 2500 руб. на фоне жесткой ДКП и роста ставок, а также завершения льготных ипотечных программ. Акции недооценены — прогнозная стоимость на 95% выше, но разворот цены вверх возможен лишь при четких сигналах ЦБ к завершению цикла повышения ключевой ставки.
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В последние дни на фоне жесткой геополитики и сигналов от ЦБ динамика рынка акций стала сильно коррелировать с курсом инвалют. В начале недели был взлет доллара под 93, евро к 101, юаня выше 12,1, и бенчмарк акций заскакивал за 2900 п. Но в последние дни периода идет резкое падение курса инвалют — доллар вновь ниже 88,8, евро у 98, а юань вблизи 11,9, и на этом Индекс Мосбиржи откатывает на минимумы месяца. Вчера индекс закрылся с потерями в 1,2% у 2836 п. Придется дождаться стабилизации на внешнем контуре и послабления от ЦБ, тогда и связь рынка акций с долларом снизится.
Сильнее рынка — акции Ашинского метзавода (+10%). Там уже который день идет ралли по +10% в сутки на фоне анонса очень высоких дивидендов. Дивдоходность в понедельник была за +80%, а по мере роста цены акций — уже +50%. По сути, идея отыграна, риск фиксации после ралли высокий.
Слабее индекса — бумаги девелопера Самолет (-2,9%). Курс на бирже рухнул на годовое дно у 2500 руб. на фоне жесткой ДКП и роста ставок, а также завершения льготных ипотечных программ. Акции недооценены — прогнозная стоимость на 95% выше, но разворот цены вверх возможен лишь при четких сигналах ЦБ к завершению цикла повышения ключевой ставки.
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