Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи "следит" за курсом рубля - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240816/analitika-850924074.html
Индекс Мосбиржи "следит" за курсом рубля
Индекс Мосбиржи "следит" за курсом рубля - 16.08.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи "следит" за курсом рубля
В последние дни на фоне жесткой геополитики и сигналов от ЦБ динамика рынка акций стала сильно коррелировать с курсом инвалют. В начале недели был взлет доллара | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:49+0300
2024-08-16T09:49+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850924074.jpg?1723790999
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В последние дни на фоне жесткой геополитики и сигналов от ЦБ динамика рынка акций стала сильно коррелировать с курсом инвалют. В начале недели был взлет доллара под 93, евро к 101, юаня выше 12,1, и бенчмарк акций заскакивал за 2900 п. Но в последние дни периода идет резкое падение курса инвалют — доллар вновь ниже 88,8, евро у 98, а юань вблизи 11,9, и на этом Индекс Мосбиржи откатывает на минимумы месяца. Вчера индекс закрылся с потерями в 1,2% у 2836 п. Придется дождаться стабилизации на внешнем контуре и послабления от ЦБ, тогда и связь рынка акций с долларом снизится.Сильнее рынка — акции Ашинского метзавода (+10%). Там уже который день идет ралли по +10% в сутки на фоне анонса очень высоких дивидендов. Дивдоходность в понедельник была за +80%, а по мере роста цены акций — уже +50%. По сути, идея отыграна, риск фиксации после ралли высокий.Слабее индекса — бумаги девелопера Самолет (-2,9%). Курс на бирже рухнул на годовое дно у 2500 руб. на фоне жесткой ДКП и роста ставок, а также завершения льготных ипотечных программ. Акции недооценены — прогнозная стоимость на 95% выше, но разворот цены вверх возможен лишь при четких сигналах ЦБ к завершению цикла повышения ключевой ставки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, российский рынок акций
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, российский рынок акций
09:49 16.08.2024
 

Индекс Мосбиржи "следит" за курсом рубля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. В последние дни на фоне жесткой геополитики и сигналов от ЦБ динамика рынка акций стала сильно коррелировать с курсом инвалют. В начале недели был взлет доллара под 93, евро к 101, юаня выше 12,1, и бенчмарк акций заскакивал за 2900 п. Но в последние дни периода идет резкое падение курса инвалют — доллар вновь ниже 88,8, евро у 98, а юань вблизи 11,9, и на этом Индекс Мосбиржи откатывает на минимумы месяца. Вчера индекс закрылся с потерями в 1,2% у 2836 п. Придется дождаться стабилизации на внешнем контуре и послабления от ЦБ, тогда и связь рынка акций с долларом снизится.
Сильнее рынка — акции Ашинского метзавода (+10%). Там уже который день идет ралли по +10% в сутки на фоне анонса очень высоких дивидендов. Дивдоходность в понедельник была за +80%, а по мере роста цены акций — уже +50%. По сути, идея отыграна, риск фиксации после ралли высокий.
Слабее индекса — бумаги девелопера Самолет (-2,9%). Курс на бирже рухнул на годовое дно у 2500 руб. на фоне жесткой ДКП и роста ставок, а также завершения льготных ипотечных программ. Акции недооценены — прогнозная стоимость на 95% выше, но разворот цены вверх возможен лишь при четких сигналах ЦБ к завершению цикла повышения ключевой ставки.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютиндекс Мосбиржироссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала