Перемены к худшему: доллар по 100 не за горами

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Среди причин ослабления рубля против мировых валют можно часто услышать такие тезисы, как санкционная политика Запада, сильное текущее инфляционное бремя экономики, привлекательность других валют, таких, как доллар и евро, как средств сбережения накопленного капитала.Все эти причины имеют право на жизнь и в той или иной степени влияют на курс национальной валюты. Однако, если посмотреть на график валютной пары доллар-рубль - мы легко сможем обнаружить на временной шкале ценовые всплески-импульсы, которые затем начинали складываться в среднесрочные тренды, задавая вектор движения российскому рублю.Если рассматривать последний всплеск роста доллара против рубля, то он приходится на 20 июня. Именно в тот день правительство России издало указ снизить требование по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80% до 60%.Именно после него начался новый виток среднесрочного ослабления рубля. И это не простое совпадение - все это уже было совсем недавно. Перенесемся на пару минут в 2022 год. После того, как правительство в июне 2022 года отменило требование к российским экспортерам о продаже 50% валютной выручки, курс рубля отправился в свободное плавание. Фарватером цены стала психологическая отметка в 100 рублей за доллар. В августе 2023 года "российский валютный борт" достиг своего пункта назначения. Настало время Центральному Банку созывать новый "совет в Филях" и стараться скорректировать курс национальной валюты, не допустив дальнейшую девальвацию.Был задействован уже доказавший свою эффективность механизм об обязательной репатриации валютной выручки крупными экспортерами (на этот раз точных цифр не было, лишь пометка: "в объемах и в сроки, "которые будут установлены правительством"). Именно это решение главы государства позволило нацвалюте отступить от барьера в 100 рублей за доллар и двинуться в сторону предыдущих психологических уровней 85-90 руб. Собственно, в этих "широтах" рубль и провел последние полтора года. Однако, как только процент валютной выручки был снова был снижен летом этого года (сейчас он составляет 40%) - доллар снова стал набирать вес.Надо понимать, что относительно низкий курс рубля по отношению к мировым валютам позволяет лучше наполнять бюджет от продажи нефтегазовой выручки, которая номинирована по-прежнему преимущественно в долларах. Сейчас объемы нефтегазовых доходов снизились и ценность "дешевого рубля" под этой призмой еще больше возросла. Понятно, что бесконечно обесценивать рубль - палка о двух концах, которая может больно ударить по кошельку наших соотечественников и Центральный Банк при помощи заградительных высоких ставок старается сдерживать эту девальвацию, но если рассматривать это под углом курса национальной валюты, то именно регулирование объема притока валюты из внешних источников напрямую влияет на стоимость наших национальных дензнаков.Так что если текущая тенденция по снижению объемов валютной выручки продолжится - американская валюта снова может покорить отметку в 100 руб. за доллар и какое-то время продержаться над ней. Однако перед этим предстоит столкнуться с ближайшим сопротивлением на уровне 95 руб. В краткосрочным разрезе, именно за него и развернется борьба у быков и медведей валютной секции и будет зависеть курс национальной валюты на конец лето - начало осени.Автор: главный аналитик Neomarkets Олег Калманович
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Среди причин ослабления рубля против мировых валют можно часто услышать такие тезисы, как санкционная политика Запада, сильное текущее инфляционное бремя экономики, привлекательность других валют, таких, как доллар и евро, как средств сбережения накопленного капитала.
Все эти причины имеют право на жизнь и в той или иной степени влияют на курс национальной валюты. Однако, если посмотреть на график валютной пары доллар-рубль - мы легко сможем обнаружить на временной шкале ценовые всплески-импульсы, которые затем начинали складываться в среднесрочные тренды, задавая вектор движения российскому рублю.
Если рассматривать последний всплеск роста доллара против рубля, то он приходится на 20 июня. Именно в тот день правительство России издало указ снизить требование по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80% до 60%.
Именно после него начался новый виток среднесрочного ослабления рубля. И это не простое совпадение - все это уже было совсем недавно. Перенесемся на пару минут в 2022 год. После того, как правительство в июне 2022 года отменило требование к российским экспортерам о продаже 50% валютной выручки, курс рубля отправился в свободное плавание. Фарватером цены стала психологическая отметка в 100 рублей за доллар. В августе 2023 года "российский валютный борт" достиг своего пункта назначения. Настало время Центральному Банку созывать новый "совет в Филях" и стараться скорректировать курс национальной валюты, не допустив дальнейшую девальвацию.
Был задействован уже доказавший свою эффективность механизм об обязательной репатриации валютной выручки крупными экспортерами (на этот раз точных цифр не было, лишь пометка: "в объемах и в сроки, "которые будут установлены правительством"). Именно это решение главы государства позволило нацвалюте отступить от барьера в 100 рублей за доллар и двинуться в сторону предыдущих психологических уровней 85-90 руб. Собственно, в этих "широтах" рубль и провел последние полтора года. Однако, как только процент валютной выручки был снова был снижен летом этого года (сейчас он составляет 40%) - доллар снова стал набирать вес.
Надо понимать, что относительно низкий курс рубля по отношению к мировым валютам позволяет лучше наполнять бюджет от продажи нефтегазовой выручки, которая номинирована по-прежнему преимущественно в долларах. Сейчас объемы нефтегазовых доходов снизились и ценность "дешевого рубля" под этой призмой еще больше возросла. Понятно, что бесконечно обесценивать рубль - палка о двух концах, которая может больно ударить по кошельку наших соотечественников и Центральный Банк при помощи заградительных высоких ставок старается сдерживать эту девальвацию, но если рассматривать это под углом курса национальной валюты, то именно регулирование объема притока валюты из внешних источников напрямую влияет на стоимость наших национальных дензнаков.
Так что если текущая тенденция по снижению объемов валютной выручки продолжится - американская валюта снова может покорить отметку в 100 руб. за доллар и какое-то время продержаться над ней. Однако перед этим предстоит столкнуться с ближайшим сопротивлением на уровне 95 руб. В краткосрочным разрезе, именно за него и развернется борьба у быков и медведей валютной секции и будет зависеть курс национальной валюты на конец лето - начало осени.
Автор: главный аналитик Neomarkets Олег Калманович
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