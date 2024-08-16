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АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей

АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей - 16.08.2024, ПРАЙМ

АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях,... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T18:38+0300

2024-08-16T18:38+0300

2024-08-16T18:38+0300

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает агентство в своем Telegram-канале. "В связи с чрезвычайной ситуацией в Белгородской, Брянской и Курской областях государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предоставляет льготный период по оплате кредитов для заемщиков ликвидируемых банков, проживающих на указанных территориях", - говорится в сообщении агентства. Льготный период, то есть отсрочку погашения платежей по кредиту, можно получить на срок до шести месяцев включительно, сообщает АСВ. Заемщику, как объясняет агентство, достаточно предоставить любой доступный в текущей ситуации документ, подтверждающий его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества. Срок подачи заявлений об установлении льготного периода – c 13 августа по 31 декабря 2024 года. "Подробнее узнать о льготном периоде можно на сайте АСВ в разделе "Для заемщиков ликвидируемых банков" и по телефону горячей линии 8 800 200-08-05", - указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20240816/kreditory-850936336.html

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россия, асв, белгородская область, брянская область, поддержка, заемщики