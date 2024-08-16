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АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей - 16.08.2024, ПРАЙМ
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АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей
АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей - 16.08.2024, ПРАЙМ
АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях,... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T18:38+0300
2024-08-16T18:38+0300
происшествия
россия
асв
белгородская область
брянская область
поддержка
заемщики
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает агентство в своем Telegram-канале. "В связи с чрезвычайной ситуацией в Белгородской, Брянской и Курской областях государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предоставляет льготный период по оплате кредитов для заемщиков ликвидируемых банков, проживающих на указанных территориях", - говорится в сообщении агентства. Льготный период, то есть отсрочку погашения платежей по кредиту, можно получить на срок до шести месяцев включительно, сообщает АСВ. Заемщику, как объясняет агентство, достаточно предоставить любой доступный в текущей ситуации документ, подтверждающий его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества. Срок подачи заявлений об установлении льготного периода – c 13 августа по 31 декабря 2024 года. "Подробнее узнать о льготном периоде можно на сайте АСВ в разделе "Для заемщиков ликвидируемых банков" и по телефону горячей линии 8 800 200-08-05", - указывается в сообщении.
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россия, асв, белгородская область, брянская область, поддержка, заемщики
Происшествия, РОССИЯ, АСВ, Белгородская область, Брянская область, поддержка, заемщики
18:38 16.08.2024
 
АСВ поддержит заемщиков из Курской, Брянской и Белгородской областей

АСВ предоставит поддержку заемщикам из Курской, Брянской и Белгородской областей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов. Архивное фото
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставит отсрочку до полугода заемщикам ликвидируемых банков, живущим в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает агентство в своем Telegram-канале.
"В связи с чрезвычайной ситуацией в Белгородской, Брянской и Курской областях государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предоставляет льготный период по оплате кредитов для заемщиков ликвидируемых банков, проживающих на указанных территориях", - говорится в сообщении агентства.
Льготный период, то есть отсрочку погашения платежей по кредиту, можно получить на срок до шести месяцев включительно, сообщает АСВ.
Заемщику, как объясняет агентство, достаточно предоставить любой доступный в текущей ситуации документ, подтверждающий его проживание в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности, утрату имущества. Срок подачи заявлений об установлении льготного периода – c 13 августа по 31 декабря 2024 года.
"Подробнее узнать о льготном периоде можно на сайте АСВ в разделе "Для заемщиков ликвидируемых банков" и по телефону горячей линии 8 800 200-08-05", - указывается в сообщении.
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ПроисшествияРОССИЯАСВБелгородская областьБрянская областьподдержказаемщики
 
 
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