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"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240816/ataka-850923934.html
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ
Атака ВСУ на Курскую область может негативно повлиять на и без того плачевную ситуацию для Украины на фронте. Это связано с нехваткой личного состава среди... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:40+0300
2024-08-16T09:47+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область может негативно повлиять на и без того плачевную ситуацию для Украины на фронте. Это связано с нехваткой личного состава среди украинских военных, сообщает издание Wall Street Journal.Нападение на российские приграничные территории "рискует ухудшить и без того плохую ситуацию", передает газета. "У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - рассказал командир 21-го батальона ВСУ, находившийся на прошлой неделе в районе Красногоровки. Он уточнил, что солдаты истощены и лишь 20% потерянного состава восполняется новыми мобилизованными.Wall Street Journal сообщает, что Киев продолжает перебрасывать свои силы с восточного фронта в Курскую область. Это приводит к еще большему растяжению линии боя. Передается, что украинское командование на других направлениях жалуется на нехватку людей и артиллерийских боеприпасов. "Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три", - привел пример 45-летний майор украинских сил. Из-за такого положения дел тыловой персонал оказывается задействован в боях. Издание отмечает, что в связи с дестабилизацией положения на фронте и отсутствием видимых успехов на территории России многие военные сомневаются в том, что атака на Курскую область "оправдывает себя".Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
09:40 16.08.2024 (обновлено: 09:47 16.08.2024)
 
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ

WSJ: нападение на Россию может ухудшить позиции ВСУ на других направлениях

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область может негативно повлиять на и без того плачевную ситуацию для Украины на фронте. Это связано с нехваткой личного состава среди украинских военных, сообщает издание Wall Street Journal.
Нападение на российские приграничные территории "рискует ухудшить и без того плохую ситуацию", передает газета.
"У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - рассказал командир 21-го батальона ВСУ, находившийся на прошлой неделе в районе Красногоровки. Он уточнил, что солдаты истощены и лишь 20% потерянного состава восполняется новыми мобилизованными.
Wall Street Journal сообщает, что Киев продолжает перебрасывать свои силы с восточного фронта в Курскую область. Это приводит к еще большему растяжению линии боя. Передается, что украинское командование на других направлениях жалуется на нехватку людей и артиллерийских боеприпасов.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ
07:16
"Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три", - привел пример 45-летний майор украинских сил. Из-за такого положения дел тыловой персонал оказывается задействован в боях. Издание отмечает, что в связи с дестабилизацией положения на фронте и отсутствием видимых успехов на территории России многие военные сомневаются в том, что атака на Курскую область "оправдывает себя".
Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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