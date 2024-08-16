https://1prime.ru/20240816/ataka-850923934.html
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ
Атака ВСУ на Курскую область может негативно повлиять на и без того плачевную ситуацию для Украины на фронте. Это связано с нехваткой личного состава среди... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T09:40+0300
2024-08-16T09:40+0300
2024-08-16T09:47+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область может негативно повлиять на и без того плачевную ситуацию для Украины на фронте. Это связано с нехваткой личного состава среди украинских военных, сообщает издание Wall Street Journal.Нападение на российские приграничные территории "рискует ухудшить и без того плохую ситуацию", передает газета. "У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - рассказал командир 21-го батальона ВСУ, находившийся на прошлой неделе в районе Красногоровки. Он уточнил, что солдаты истощены и лишь 20% потерянного состава восполняется новыми мобилизованными.Wall Street Journal сообщает, что Киев продолжает перебрасывать свои силы с восточного фронта в Курскую область. Это приводит к еще большему растяжению линии боя. Передается, что украинское командование на других направлениях жалуется на нехватку людей и артиллерийских боеприпасов. "Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три", - привел пример 45-летний майор украинских сил. Из-за такого положения дел тыловой персонал оказывается задействован в боях. Издание отмечает, что в связи с дестабилизацией положения на фронте и отсутствием видимых успехов на территории России многие военные сомневаются в том, что атака на Курскую область "оправдывает себя".Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
https://1prime.ru/20240816/svo-850921802.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Рискует ухудшить": СМИ объяснили влияние атаки на Курск на положение ВСУ
WSJ: нападение на Россию может ухудшить позиции ВСУ на других направлениях
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Атака ВСУ на Курскую область может негативно повлиять на и без того плачевную ситуацию для Украины на фронте. Это связано с нехваткой личного состава среди украинских военных, сообщает издание Wall Street Journal
.
Нападение на российские приграничные территории "рискует ухудшить и без того плохую ситуацию", передает газета.
"У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу", - рассказал командир 21-го батальона ВСУ, находившийся на прошлой неделе в районе Красногоровки. Он уточнил, что солдаты истощены и лишь 20% потерянного состава восполняется новыми мобилизованными.
Wall Street Journal сообщает, что Киев продолжает перебрасывать свои силы с восточного фронта в Курскую область. Это приводит к еще большему растяжению линии боя. Передается, что украинское командование на других направлениях жалуется на нехватку людей и артиллерийских боеприпасов.
ВС России уничтожили в Курской области группу десантников ВСУ
"Если мы должны иметь пять или шесть человек на позиции, у нас будет два или три", - привел пример 45-летний майор украинских сил. Из-за такого положения дел тыловой персонал оказывается задействован в боях. Издание отмечает, что в связи с дестабилизацией положения на фронте и отсутствием видимых успехов на территории России многие военные сомневаются в том, что атака на Курскую область "оправдывает себя".
Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.