https://1prime.ru/20240816/avstriya-850934281.html

В Австрии потребовали вызвать посла Украины из-за сообщений о "Севпотоках"

В Австрии потребовали вызвать посла Украины из-за сообщений о "Севпотоках" - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Австрии потребовали вызвать посла Украины из-за сообщений о "Севпотоках"

Главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу следует вызвать посла Украины на фоне сообщений о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток". Об этом... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:12+0300

2024-08-16T15:12+0300

2024-08-16T15:12+0300

происшествия

австрия

подрыв "северных потоков"

владимир зеленский

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ВЕНА, 16 авг - ПРАЙМ. Главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу следует вызвать посла Украины на фоне сообщений о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток". Об этом заявил председатель Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль. Он отметил, что согласно недавнему сообщению издания Wall Street Journal, которое ссылается на украинские военные круги, Владимир Зеленский якобы санкционировал планы атак на газопроводы "Северный поток" в 2022 году, а их исполнением руководил офицер украинской разведки. "Поэтому сегодня… председатель федеральной партии АПС Герберт Кикль потребовал немедленного прекращения всех платежей Украине и вызова украинского посла министром иностранных дел АНП (Австрийская народная партия) Александром Шалленбергом", — сказано в релизе партии. Кикль подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" являлся атакой на энергетическую инфраструктуру Центральной Европы. Австрийская компания OMV, треть которой принадлежит государству, инвестировала в строительство "Северного потока — 2" почти один миллиард евро, добавил он. Политик считает, что в связи с растущими подозрениями в прямой причастности режима Зеленского к этим атакам федеральное правительство Австрии должно предпринять четкие действия. Кроме того он считает недопустимым, чтобы нынешнее австрийское правительство "переводило на Украину сотни миллионов евро с трудом заработанных налоговых денег австрийцев, предоставляло защиту десяткам тысяч украинцев, а взамен украинское руководство санкционировало атаки на европейскую энергетическую инфраструктуру и прекратило поставки газа в Австрию из России, не продлив транзитный контракт с 2025 года". Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках".Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240815/niderlandy-850909647.html

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австрия, подрыв "северных потоков", владимир зеленский