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Ввоз легковых автомобилей из Китая в Приморье растет ударными темпами

Ввоз легковых автомобилей из Китая в Приморье растет ударными темпами - 16.08.2024, ПРАЙМ

Ввоз легковых автомобилей из Китая в Приморье растет ударными темпами

Почти 4,5 тысячи автомобилей из Китая ввезли в Приморье граждане для личного пользования за семь месяцев 2024 года, что в шесть раз больше, чем за аналогичный... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T06:06+0300

2024-08-16T06:06+0300

2024-08-16T06:07+0300

экономика

приморье

китай

легковые автомобили

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Почти 4,5 тысячи автомобилей из Китая ввезли в Приморье граждане для личного пользования за семь месяцев 2024 года, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого год, сообщает Уссурийская таможня. "Четыре тысячи четыреста сорок три автомобиля, ввезенных из Китая физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за семь месяцев 2024 года. Это в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем почти половина из ввезенных в 2024 году автомобилей (2137) оформлено за последние два месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что граждане в основном ввозят китайские автомобили марок Changan, Chery, Geely. Ввозятся как новые иномарки, так и имеющие пробег. В июле Федеральная таможенная служба сообщила о семикратном росте в первом полугодии ввоза гражданами китайских автомобилей для личного пользования через Приморье, за шесть месяцев 2024 года уссурийские таможенники оформили 3267 таких автомобилей.

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приморье

китай

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приморье, китай, легковые автомобили