https://1prime.ru/20240816/avtokredity-850923137.html

Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд

Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд - 16.08.2024, ПРАЙМ

Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд

Объем выдачи автокредитов в России обновил исторический рекорд по итогам июля, несмотря на новые ограничения со стороны Банка России, говорится в материале... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T08:54+0300

2024-08-16T08:54+0300

2024-08-16T08:54+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77703/03/777030396_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0e3f835b8fde479d9ba2a53c9cef593b.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи автокредитов в России обновил исторический рекорд по итогам июля, несмотря на новые ограничения со стороны Банка России, говорится в материале издания "Известия"."Рынок автокредитования по итогам июля обновил исторические максимумы — всего россияне оформили 133 тыс. займов на 197 млрд рублей", - пишет издание со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).Отмечается, что рынок автокредитования продолжает расти третий месяц подряд, а объем выдач увеличился на 57% процентов по сравнению с июлем прошлого года.Тем не менее, средний размер кредитов на покупку автомобилей снизился на 2% до 1,48 миллиона рублей, а средний срок составляет более пяти лет. Полная стоимость автокредитов увеличилась до 21%, говорится в публикации.В материале отмечается, что введенные Центробанком надбавки за риск по автокредитам создали значительную нагрузку на капитал банков, и сделали этот вид кредитов невыгодным для них.Атолюбители стремятся совершить покупку автомобиля как можно скорее, осознавая, что потенциальное увеличение стоимости автомобиля из-за утилизационного сбора сильнее влияет на ежемесячный платеж по кредиту, чем повышение процентной ставки, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240731/avto-850565808.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия