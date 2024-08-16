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Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд - 16.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240816/avtokredity-850923137.html
Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд
Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд - 16.08.2024, ПРАЙМ
Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд
Объем выдачи автокредитов в России обновил исторический рекорд по итогам июля, несмотря на новые ограничения со стороны Банка России, говорится в материале... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T08:54+0300
2024-08-16T08:54+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи автокредитов в России обновил исторический рекорд по итогам июля, несмотря на новые ограничения со стороны Банка России, говорится в материале издания "Известия"."Рынок автокредитования по итогам июля обновил исторические максимумы — всего россияне оформили 133 тыс. займов на 197 млрд рублей", - пишет издание со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).Отмечается, что рынок автокредитования продолжает расти третий месяц подряд, а объем выдач увеличился на 57% процентов по сравнению с июлем прошлого года.Тем не менее, средний размер кредитов на покупку автомобилей снизился на 2% до 1,48 миллиона рублей, а средний срок составляет более пяти лет. Полная стоимость автокредитов увеличилась до 21%, говорится в публикации.В материале отмечается, что введенные Центробанком надбавки за риск по автокредитам создали значительную нагрузку на капитал банков, и сделали этот вид кредитов невыгодным для них.Атолюбители стремятся совершить покупку автомобиля как можно скорее, осознавая, что потенциальное увеличение стоимости автомобиля из-за утилизационного сбора сильнее влияет на ежемесячный платеж по кредиту, чем повышение процентной ставки, заключили в издании.
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россия
Экономика, РОССИЯ
08:54 16.08.2024
 
Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд

"Известия": выдачи автокредитов обновили рекорд по итогам июля

© fotolia.com / KurhanАвтокредит
Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи автокредитов в России обновил исторический рекорд по итогам июля, несмотря на новые ограничения со стороны Банка России, говорится в материале издания "Известия".
"Рынок автокредитования по итогам июля обновил исторические максимумы — всего россияне оформили 133 тыс. займов на 197 млрд рублей", - пишет издание со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Отмечается, что рынок автокредитования продолжает расти третий месяц подряд, а объем выдач увеличился на 57% процентов по сравнению с июлем прошлого года.
Тем не менее, средний размер кредитов на покупку автомобилей снизился на 2% до 1,48 миллиона рублей, а средний срок составляет более пяти лет. Полная стоимость автокредитов увеличилась до 21%, говорится в публикации.
В материале отмечается, что введенные Центробанком надбавки за риск по автокредитам создали значительную нагрузку на капитал банков, и сделали этот вид кредитов невыгодным для них.
Атолюбители стремятся совершить покупку автомобиля как можно скорее, осознавая, что потенциальное увеличение стоимости автомобиля из-за утилизационного сбора сильнее влияет на ежемесячный платеж по кредиту, чем повышение процентной ставки, заключили в издании.
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