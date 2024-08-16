https://1prime.ru/20240816/avtomobili-850925163.html

Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года

Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года - 16.08.2024, ПРАЙМ

Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года

Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T10:16+0300

2024-08-16T10:16+0300

2024-08-16T10:16+0300

китайский автопром

авторынок рф

утилизационный сбор на автомобили

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина изданию "Известия"."К концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей. Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел", — уточнила эксперт.Рост цен директор связывает с повышением утилизационного сбора. В этой связи может измениться и спрос российских покупателей на бренды из Китая, которые активно инвестируют в локализацию производства и сборку автомобилей в России.Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) призвала к отсрочке введения повышенного сбора на 5 лет. Главным тезисом сообщество выдвинуло риск снижения покупательской способности россиян.

https://1prime.ru/20240816/avtokredity-850923137.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайский автопром, авторынок рф, утилизационный сбор на автомобили