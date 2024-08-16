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Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года
Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года - 16.08.2024, ПРАЙМ
Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года
Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:16+0300
2024-08-16T10:16+0300
китайский автопром
авторынок рф
утилизационный сбор на автомобили
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина изданию "Известия"."К концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей. Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел", — уточнила эксперт.Рост цен директор связывает с повышением утилизационного сбора. В этой связи может измениться и спрос российских покупателей на бренды из Китая, которые активно инвестируют в локализацию производства и сборку автомобилей в России.Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) призвала к отсрочке введения повышенного сбора на 5 лет. Главным тезисом сообщество выдвинуло риск снижения покупательской способности россиян.
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китайский автопром, авторынок рф, утилизационный сбор на автомобили
китайский автопром, авторынок РФ, утилизационный сбор на автомобили
10:16 16.08.2024
 
Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года

"Автодом": китайские авто к концу 2024 года подорожают на 300 тысяч рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина изданию "Известия".
"К концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей. Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел", — уточнила эксперт.
Рост цен директор связывает с повышением утилизационного сбора. В этой связи может измениться и спрос российских покупателей на бренды из Китая, которые активно инвестируют в локализацию производства и сборку автомобилей в России.
Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) призвала к отсрочке введения повышенного сбора на 5 лет. Главным тезисом сообщество выдвинуло риск снижения покупательской способности россиян.
Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд
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китайский автопромавторынок РФутилизационный сбор на автомобили
 
 
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