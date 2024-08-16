https://1prime.ru/20240816/avtomobili-850925163.html
Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года
Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года - 16.08.2024, ПРАЙМ
Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года
Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T10:16+0300
2024-08-16T10:16+0300
2024-08-16T10:16+0300
китайский автопром
авторынок рф
утилизационный сбор на автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_951c5174061ac9ac5da1765bb4123f68.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина изданию "Известия"."К концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей. Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел", — уточнила эксперт.Рост цен директор связывает с повышением утилизационного сбора. В этой связи может измениться и спрос российских покупателей на бренды из Китая, которые активно инвестируют в локализацию производства и сборку автомобилей в России.Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) призвала к отсрочке введения повышенного сбора на 5 лет. Главным тезисом сообщество выдвинуло риск снижения покупательской способности россиян.
https://1prime.ru/20240816/avtokredity-850923137.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_af39855b7788e48f8c83c17d4ceb8589.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китайский автопром, авторынок рф, утилизационный сбор на автомобили
китайский автопром, авторынок РФ, утилизационный сбор на автомобили
Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года
"Автодом": китайские авто к концу 2024 года подорожают на 300 тысяч рублей
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Автомобили китайского производства могут повыситься в цене на 300 тысяч рублей к концу года, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина изданию "Известия"
.
"К концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей. Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел", — уточнила эксперт.
Рост цен директор связывает с повышением утилизационного сбора. В этой связи может измениться и спрос российских покупателей на бренды из Китая, которые активно инвестируют в локализацию производства и сборку автомобилей в России.
Ранее Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) призвала к отсрочке введения повышенного сбора на 5 лет. Главным тезисом сообщество выдвинуло риск снижения покупательской способности россиян.
Пошли на разгон: рынок автокредитов в России обновил исторический рекорд