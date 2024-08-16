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Эксперты назвали долю неофициально работающих грузовых автоперевозчиков

Эксперты назвали долю неофициально работающих грузовых автоперевозчиков - 16.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали долю неофициально работающих грузовых автоперевозчиков

Более 70% грузовых автоперевозчиков в России работают с нарушением законодательства, они демпингуют за счет оптимизации налогов и сборов, рассказали РИА Новости | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T07:02+0300

2024-08-16T07:02+0300

2024-08-16T07:05+0300

экономика

автоперевозчики

нарушение

законодательство

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Более 70% грузовых автоперевозчиков в России работают с нарушением законодательства, они демпингуют за счет оптимизации налогов и сборов, рассказали РИА Новости в ассоциациях "АвтоГрузЭкс", "РАДО", в компании ПЭК и других. "Большинство автоперевозчиков России работают неофициально. В России зарегистрировано более 6,7 миллиона грузовых автомобилей, которые принадлежат более 300 тысячам собственников. При этом официально в сегменте грузоперевозок работают не более 25% игроков, остальные - вне правового поля. ... Более 70% игроков российского транспортно-логистической отрасли нарушают нормы законодательства, а также демпингуют за счет оптимизации налогов и сборов", - такое мнение выразили эксперты. Среди юридических лиц в категории "деятельность грузового автомобильного транспорта и услуги по перевозкам" официально зарегистрировано 66 589 компаний из 300 тысяч собственников, согласно данным сервиса проверки и анализа бизнеса Rusprofile, которые приводит "АвтоГрузЭкс". Официальную деятельность по грузоперевозкам ведут не более 30% игроков отрасли, остальные находятся вне правового поля. "Большинство перевозчиков до сих пор работают в отрасли неофициально, что приводит к повышению аварийности на транспорте, повреждению и утрате грузов", - отметил президент "АвтоГрузЭкс", заместитель директора компании ПЭК Вадим Филатов. Филатов подчеркнул, что госорганы уже усиливают регулирование и ускоряют развитие инструментов для повышения прозрачности отрасли. Кроме того, участники рынка обмениваются документами в электронной форме с профильными ведомствами в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). В системе прослеживается вся цепь поставки - таким образом, скрыть часть информации о перевозке становится невозможно. ВАРИАНТЫ УХОДА ОТ НАЛОГОВ В ЛОГИСТИКЕ По данным экспертов, чаще всего российские перевозчики оптимизируют подоходные налоги и страховые взносы при выплате зарплат. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский отметил, что сейчас на рынке сохраняется большая доля недобросовестных перевозчиков, которые официально выплачивают сотрудникам только МРОТ в размере 19 242 рублей в месяц, а оставшаяся часть заработной платы остается вне правового поля. Повышение прозрачности отрасли приведет к увеличению среднего уровня зарплаты на рынке. "Важно, чтобы данные о среднем уровне заработной платы, доле облагаемых НДС расходов относительно выручки, а также численности сотрудников относительно ТС во владении были размещены в открытом доступе на единой платформе, а также регулярно обновлялись", - подчеркнул Филатов. По данным "АвтоГрузЭкс", на втором месте среди самых востребованных моделей оптимизации - уход компаний от уплаты налогов на добавленную стоимость. "Для этого часто используется так называемая "топливная схема", при которой транспортная компания часть оплаты своим субподрядчикам, небольшим перевозчикам на упрощенной системе налогообложения (УСН) или патенте, проводит не денежными средствами, а горючим. В документах эта сделка не отражается - компания-наниматель декларирует, что топливо она израсходовала самостоятельно, за счет чего не только получает вычет по НДС, но и снижает размер оплаты за услуги субподрядчиков", - пояснили в ассоциации. В "АвтоГрузЭкс" заключили, что совместно с ФНС РФ и ассоциацией добросовестных налогоплательщиков "РАДО" договорились создать рабочую группу для подготовки и утверждения единой системы показателей целевой налоговой нагрузки. Так, бизнес сможет отслеживать информацию о своих контрагентах и выбирать надежных перевозчиков.

https://1prime.ru/20240809/gruzoperevozki-850786879.html

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автоперевозчики, нарушение, законодательство