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В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов

В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов

В Евросоюзе во втором квартале 2024 года увеличилось число компаний, объявивших о банкротстве, при этом число регистрации новых компаний сократилось, сообщило в | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:08+0300

2024-08-16T16:08+0300

2024-08-16T16:08+0300

экономика

ес

банкротство

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БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе во втором квартале 2024 года увеличилось число компаний, объявивших о банкротстве, при этом число регистрации новых компаний сократилось, сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат. "Во втором квартале 2024 года число объявлений о банкротствах компаний в Евросоюзе выросло на 3,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года", - говорится в пресс-релизе Евростата. Что касается регистрации новых компаний, то этот показатель снизился в отчетный период на 2,1% по сравнению с показателями первого квартала текущего года. Больше всего процедуры банкротства начинали компании, работающие в таких областях как строительство, финансы, торговля и промышленность.

https://1prime.ru/20240816/korruptsiya-850934881.html

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ес, банкротство