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В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов - 16.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240816/bankrot-850936217.html
В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов
В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов
В Евросоюзе во втором квартале 2024 года увеличилось число компаний, объявивших о банкротстве, при этом число регистрации новых компаний сократилось, сообщило в | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:08+0300
2024-08-16T16:08+0300
экономика
ес
банкротство
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БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе во втором квартале 2024 года увеличилось число компаний, объявивших о банкротстве, при этом число регистрации новых компаний сократилось, сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат. "Во втором квартале 2024 года число объявлений о банкротствах компаний в Евросоюзе выросло на 3,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года", - говорится в пресс-релизе Евростата. Что касается регистрации новых компаний, то этот показатель снизился в отчетный период на 2,1% по сравнению с показателями первого квартала текущего года. Больше всего процедуры банкротства начинали компании, работающие в таких областях как строительство, финансы, торговля и промышленность.
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ес, банкротство
Экономика, ЕС, банкротство
16:08 16.08.2024
 
В Евросоюзе увеличилось число компаний-банкротов

Евростат: в странах ЕС увеличилось число компаний, объявивших банкротство

© fotolia.com / slasnyiБанкрот
Банкрот - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© fotolia.com / slasnyi
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БРЮССЕЛЬ, 16 авг - ПРАЙМ. В Евросоюзе во втором квартале 2024 года увеличилось число компаний, объявивших о банкротстве, при этом число регистрации новых компаний сократилось, сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат.
"Во втором квартале 2024 года число объявлений о банкротствах компаний в Евросоюзе выросло на 3,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года", - говорится в пресс-релизе Евростата.
Что касается регистрации новых компаний, то этот показатель снизился в отчетный период на 2,1% по сравнению с показателями первого квартала текущего года.
Больше всего процедуры банкротства начинали компании, работающие в таких областях как строительство, финансы, торговля и промышленность.
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