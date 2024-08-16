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ЦБ отметил рост денежной базы России - 16.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ отметил рост денежной базы России - 16.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 9 августа увеличилась до 18,327 триллиона рублей с 18,299 триллиона на 2 августа, сообщил Банк России. | 16.08.2024, ПРАЙМ
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2024-08-16T11:10+0300
мошенничество
россия
денежная база
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 9 августа увеличилась до 18,327 триллиона рублей с 18,299 триллиона на 2 августа, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю выросла на 28 миллиардов рублей, или на 0,15%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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россия, денежная база
Мошенничество, РОССИЯ, денежная база
11:10 16.08.2024
 
ЦБ отметил рост денежной базы России

ЦБ: денежная база РФ в узком определении со 2 по 9 августа выросла на 0,15%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 9 августа увеличилась до 18,327 триллиона рублей с 18,299 триллиона на 2 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю выросла на 28 миллиардов рублей, или на 0,15%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
 
МошенничествоРОССИЯденежная база
 
 
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