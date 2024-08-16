https://1prime.ru/20240816/bilety-850935254.html

В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области

В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области

Для проживающих в Курской области людей введены дополнительные пары поездов, чтобы он могли выехать из региона. Проблем с билетами нет. Об этом сообщил... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T15:36+0300

2024-08-16T15:36+0300

2024-08-16T15:51+0300

происшествия

россия

минтранс рф

поезда

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ВОЛГОГРАД, 16 авг - ПРАЙМ. Для проживающих в Курской области людей введены дополнительные пары поездов, чтобы он могли выехать из региона. Проблем с билетами нет. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, российские регионы готовы принимать жителей Курской области. Старовойт рассказал, что "организованы дополнительные пары поездов дальнего следования, а также поезда "Ласточки" во все направления движутся", на сегодняшний день проблем с приобретением билетов и с выездом и региона, не существует. Министр отметил, что лично отработал прошлую пятницу, субботу, воскресенье в регионе, посмотрел, как организована работа, сам принял участие в работе оперативного штаба. "Никакой паники, столпотворения на железнодорожных вокзалах", — заключил Стартовойт. В пятницу он находится в рабочей поездке в Волгограде.

https://1prime.ru/20240816/vsu-850928154.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтранс рф, поезда