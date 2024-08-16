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В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области
В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области
Для проживающих в Курской области людей введены дополнительные пары поездов, чтобы он могли выехать из региона. Проблем с билетами нет. Об этом сообщил... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T15:36+0300
2024-08-16T15:51+0300
происшествия
россия
минтранс рф
поезда
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ВОЛГОГРАД, 16 авг - ПРАЙМ. Для проживающих в Курской области людей введены дополнительные пары поездов, чтобы он могли выехать из региона. Проблем с билетами нет. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, российские регионы готовы принимать жителей Курской области. Старовойт рассказал, что "организованы дополнительные пары поездов дальнего следования, а также поезда "Ласточки" во все направления движутся", на сегодняшний день проблем с приобретением билетов и с выездом и региона, не существует. Министр отметил, что лично отработал прошлую пятницу, субботу, воскресенье в регионе, посмотрел, как организована работа, сам принял участие в работе оперативного штаба. "Никакой паники, столпотворения на железнодорожных вокзалах", — заключил Стартовойт. В пятницу он находится в рабочей поездке в Волгограде.
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россия, минтранс рф, поезда
Происшествия, РОССИЯ, Минтранс РФ, поезда
15:36 16.08.2024 (обновлено: 15:51 16.08.2024)
 
В Минтрансе рассказали о ситуации с билетами на поезда из Курской области

Глава Минтранса Старовойт: проблем с билетами на поезда из Курской области нет

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / КурскВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Курск
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ВОЛГОГРАД, 16 авг - ПРАЙМ. Для проживающих в Курской области людей введены дополнительные пары поездов, чтобы он могли выехать из региона. Проблем с билетами нет. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
По его словам, российские регионы готовы принимать жителей Курской области.
Старовойт рассказал, что "организованы дополнительные пары поездов дальнего следования, а также поезда "Ласточки" во все направления движутся", на сегодняшний день проблем с приобретением билетов и с выездом и региона, не существует.
Министр отметил, что лично отработал прошлую пятницу, субботу, воскресенье в регионе, посмотрел, как организована работа, сам принял участие в работе оперативного штаба.
"Никакой паники, столпотворения на железнодорожных вокзалах", — заключил Стартовойт.
В пятницу он находится в рабочей поездке в Волгограде.
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ПроисшествияРОССИЯМинтранс РФпоезда
 
 
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