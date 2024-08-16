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Названа самая низкая стоимость борщевого набора с говядиной
Названа самая низкая стоимость борщевого набора с говядиной - 16.08.2024, ПРАЙМ
Названа самая низкая стоимость борщевого набора с говядиной
Средняя минимальная стоимость борщевого набора с говядиной в крупных торговых сетях по данным на 1 августа оказалась почти на 40% ниже, чем в среднем по России... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:32+0300
2024-08-16T13:32+0300
2024-08-16T13:35+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Средняя минимальная стоимость борщевого набора с говядиной в крупных торговых сетях по данным на 1 августа оказалась почти на 40% ниже, чем в среднем по России - 82 рубля против 136 рублей по данным Росстата, следует из материалов аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Овощи борщевого набора по минимальной стоимости - картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла - обойдутся покупателям розничных сетей - членов АКОРТ на 19% дешевле, чем в целом по стране с учетом других каналов продаж, которые анализирует Росстат, говорится в релизеСредняя минимальная стоимость борщевого набора с говядиной в розничных сетях на начало августа составляет 82 рубля - на 39,6% дешевле, чем в среднем по стране по данным Росстата (135,94 рубля). Аналогичный борщевой набор со свининой в сетевой рознице стоит дешевле на 24,5%, а с курицей - на 18,3%.Так, средняя минимальная стоимость борщевого набора с курицей в торговых сетях, которые входят в АКОРТ, составляет 66,16 рубля (в среднем по стране, по данным Росстата, - 81,03 рубля), а со свининой - 76,41 рубля (против 101,27). Как объяснили в ассоциации, в августе происходит сезонное снижение цен на борщевой набор. Это связано с тем, что с середины-конца августа начинается сбор урожая нужных овощей. Кроме того, как отметили аналитики, на стоимость набора для борща с говядиной повлияло сдерживание цен на этот вид мяса со стороны торговых сетей. Также, как отмечают в ассоциации, по данным на 1 августа в крупных торговых сетях заметно снизились цены на баранину, сезонные яблоки и куриные яйца. Наибольший рост цен за прошлый месяц в крупных торговых сетях зафиксирован на черный байховый чай, белокочанную капусту, сливочное масло, вермишель и молоко.
https://1prime.ru/20240815/podorozhanie-850904176.html
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акорт, борщевой набор, продукты, овощи
АКОРТ, борщевой набор, продукты, овощи
Названа самая низкая стоимость борщевого набора с говядиной
АКОРТ: борщевой набор с говядиной в торговых сетях - 82 рубля
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Средняя минимальная стоимость борщевого набора с говядиной в крупных торговых сетях по данным на 1 августа оказалась почти на 40% ниже, чем в среднем по России - 82 рубля против 136 рублей по данным Росстата, следует из материалов аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Овощи борщевого набора по минимальной стоимости - картофель, капуста, морковь, репчатый лук, свекла - обойдутся покупателям розничных сетей - членов АКОРТ на 19% дешевле, чем в целом по стране с учетом других каналов продаж, которые анализирует Росстат, говорится в релизе
Средняя минимальная стоимость борщевого набора с говядиной в розничных сетях на начало августа составляет 82 рубля - на 39,6% дешевле, чем в среднем по стране по данным Росстата (135,94 рубля). Аналогичный борщевой набор со свининой в сетевой рознице стоит дешевле на 24,5%, а с курицей - на 18,3%.
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Так, средняя минимальная стоимость борщевого набора с курицей в торговых сетях, которые входят в АКОРТ, составляет 66,16 рубля (в среднем по стране, по данным Росстата, - 81,03 рубля), а со свининой - 76,41 рубля (против 101,27).
Как объяснили в ассоциации, в августе происходит сезонное снижение цен на борщевой набор. Это связано с тем, что с середины-конца августа начинается сбор урожая нужных овощей. Кроме того, как отметили аналитики, на стоимость набора для борща с говядиной повлияло сдерживание цен на этот вид мяса со стороны торговых сетей.
Также, как отмечают в ассоциации, по данным на 1 августа в крупных торговых сетях заметно снизились цены на баранину, сезонные яблоки и куриные яйца. Наибольший рост цен за прошлый месяц в крупных торговых сетях зафиксирован на черный байховый чай, белокочанную капусту, сливочное масло, вермишель и молоко.
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