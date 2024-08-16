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Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС - 16.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240816/briks-850927196.html
Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС
Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС - 16.08.2024, ПРАЙМ
Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС
Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:37+0300
2024-08-16T11:37+0300
экономика
россия
брикс
промышленность
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов."Другое предложение, уже с нашей стороны – о создании Центра промышленных компетенций БРИКС на базе ЮНИДО. Несколько лет велась эта работа. Сегодня мы уже на финишной прямой – разработана необходимая документация, в рамках ЮНИДО сформирована специальная проектная команда, которая будет заниматься деятельностью Центра", - заявил министр.По словам Алиханова, центр будет способствовать развитию промышленности в странах объединения и укреплению их экономических связей и сотрудничества.БРИКС - это межгосударственное объединение, в которое входят девять стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
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россия, брикс, промышленность
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Промышленность
11:37 16.08.2024
 
Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС

Алиханов: создание Центра промышленных компетенций БРИКС уже на финишной прямой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Другое предложение, уже с нашей стороны – о создании Центра промышленных компетенций БРИКС на базе ЮНИДО. Несколько лет велась эта работа. Сегодня мы уже на финишной прямой – разработана необходимая документация, в рамках ЮНИДО сформирована специальная проектная команда, которая будет заниматься деятельностью Центра", - заявил министр.
По словам Алиханова, центр будет способствовать развитию промышленности в странах объединения и укреплению их экономических связей и сотрудничества.
БРИКС - это межгосударственное объединение, в которое входят девять стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
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ЭкономикаРОССИЯБРИКСПромышленность
 
 
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