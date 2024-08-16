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Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС
Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС - 16.08.2024, ПРАЙМ
Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС
Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:37+0300
2024-08-16T11:37+0300
2024-08-16T11:37+0300
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов."Другое предложение, уже с нашей стороны – о создании Центра промышленных компетенций БРИКС на базе ЮНИДО. Несколько лет велась эта работа. Сегодня мы уже на финишной прямой – разработана необходимая документация, в рамках ЮНИДО сформирована специальная проектная команда, которая будет заниматься деятельностью Центра", - заявил министр.По словам Алиханова, центр будет способствовать развитию промышленности в странах объединения и укреплению их экономических связей и сотрудничества.БРИКС - это межгосударственное объединение, в которое входят девять стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
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россия, брикс, промышленность
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Промышленность
Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС
Алиханов: создание Центра промышленных компетенций БРИКС уже на финишной прямой
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Другое предложение, уже с нашей стороны – о создании Центра промышленных компетенций БРИКС на базе ЮНИДО. Несколько лет велась эта работа. Сегодня мы уже на финишной прямой – разработана необходимая документация, в рамках ЮНИДО сформирована специальная проектная команда, которая будет заниматься деятельностью Центра", - заявил министр.
По словам Алиханова, центр будет способствовать развитию промышленности в странах объединения и укреплению их экономических связей и сотрудничества.
БРИКС - это межгосударственное объединение, в которое входят девять стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
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