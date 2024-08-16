https://1prime.ru/20240816/briks-850927196.html

Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС

Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС - 16.08.2024, ПРАЙМ

Алиханов оценил темпы создания Центра промышленных компетенций БРИКС

Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T11:37+0300

2024-08-16T11:37+0300

2024-08-16T11:37+0300

экономика

россия

брикс

промышленность

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Создание Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подошло к завершению. Об этом в рамках восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов."Другое предложение, уже с нашей стороны – о создании Центра промышленных компетенций БРИКС на базе ЮНИДО. Несколько лет велась эта работа. Сегодня мы уже на финишной прямой – разработана необходимая документация, в рамках ЮНИДО сформирована специальная проектная команда, которая будет заниматься деятельностью Центра", - заявил министр.По словам Алиханова, центр будет способствовать развитию промышленности в странах объединения и укреплению их экономических связей и сотрудничества.БРИКС - это межгосударственное объединение, в которое входят девять стран, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс, промышленность