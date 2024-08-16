https://1prime.ru/20240816/deflektor-850930768.html
Инспектор объяснил, почему запрещена установка дефлекторов на автомобили
Инспектор объяснил, почему запрещена установка дефлекторов на автомобили - 16.08.2024, ПРАЙМ
Инспектор объяснил, почему запрещена установка дефлекторов на автомобили
Установка дефлектора на окно стала очень популярной процедурой у автомобилистов, стремившихся предотвратить попадание в салон пыли, грязи и воды при открытых... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:11+0300
2024-08-16T13:11+0300
2024-08-16T13:11+0300
аксессуары
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Установка дефлектора на окно стала очень популярной процедурой у автомобилистов, стремившихся предотвратить попадание в салон пыли, грязи и воды при открытых окнах. Однако сейчас наличие такого аксессуара может грозить штрафом водителям, рассказал инспектор ГАИ изданию "Naavtotrasse".Эксперт пояснил, что дефлекторы напрямую влияют на доступ в автомобиль при аварийной ситуации. Помимо этого, несмотря на практическую пользу аксессуара, он требует вмешательства в конструкцию автомобиля. Многие водители устанавливали прибор самостоятельно, что привело к некачественному результату. В случае, если дефлектор крепился к стеклу, повышалась вероятность его открепления во время езды на большой скорости. В ином случае пассажиры испытывали затруднения при закрывании и открывании окон.Кроме того, не предустановленные производителем дефлекторы влияют на аэродинамические характеристики транспортного средства. Именно это и является основанием для штрафа от сотрудников ГИБДД.Первое взыскание составит 500 рублей, однако при повторной остановке размер штрафа возрастет до 5 тысяч рублей или лишения прав на срок от одного до трех месяцев. Это также может отразиться на заключении о прохождении ТО.
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аксессуары, штрафы гибдд
Инспектор объяснил, почему запрещена установка дефлекторов на автомобили
"Naavtotrasse": установка дефлектора является изменением конструкции автомобиля
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Установка дефлектора на окно стала очень популярной процедурой у автомобилистов, стремившихся предотвратить попадание в салон пыли, грязи и воды при открытых окнах. Однако сейчас наличие такого аксессуара может грозить штрафом водителям, рассказал инспектор ГАИ изданию "Naavtotrasse"
.
Эксперт пояснил, что дефлекторы напрямую влияют на доступ в автомобиль при аварийной ситуации. Помимо этого, несмотря на практическую пользу аксессуара, он требует вмешательства в конструкцию автомобиля. Многие водители устанавливали прибор самостоятельно, что привело к некачественному результату.
В случае, если дефлектор крепился к стеклу, повышалась вероятность его открепления во время езды на большой скорости. В ином случае пассажиры испытывали затруднения при закрывании и открывании окон.
Кроме того, не предустановленные производителем дефлекторы влияют на аэродинамические характеристики транспортного средства. Именно это и является основанием для штрафа от сотрудников ГИБДД.
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Первое взыскание составит 500 рублей, однако при повторной остановке размер штрафа возрастет до 5 тысяч рублей или лишения прав на срок от одного до трех месяцев. Это также может отразиться на заключении о прохождении ТО.